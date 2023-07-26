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中共中央政治局會議罕見表態：活躍資本市場，提振投資者信心

記者黃雅慧／綜合報導
中共中央政治局會議釋放諸多積極信號，得到資本市場熱烈回應。圖為嗶哩嗶哩舉辦的動漫遊戲展。（Getty Images）
中共中央政治局會議釋放諸多積極信號，得到資本市場熱烈回應。圖為嗶哩嗶哩舉辦的動漫遊戲展。（Getty Images）

24日召開的中共中央政治局會議從宏觀政策、地產政策到資本市場領域，釋放諸多積極信號。其中明確「要活躍資本市場，提振投資者信心」，這一表述極為罕見。積極信號釋放得到資本市場熱烈回應，25日上證指數收漲2.13%報3231.5點，創八個月最大單日漲幅，香港恒生指數更飆漲4.1％作收。

過去，政治局會議鮮少出現直接提及「資本市場」的相關表述，去年4月會議曾提到「保持資本市場平穩運行」，而此次則定調為「活躍資本市場，提振投資者信心」。一般認為，這表現出中共中央最高層對於資本市場的關注，也意味著當前市場的長期低迷並不符合國家戰略需求。

中國股市25日大幅反彈，房地產、券商等板塊漲幅超前。同時，人民幣對美元反彈至7.15附近，北向資金當日流入近人民幣190億元，單日淨買入金額創2021年12月10日以來新高。

此次政治局會議明確提出，要「適時調整優化房地產政策」，而以往多次強調「住房不炒」並未再提及。花旗指出，政治局會議沒提「房住不炒」，為再推寬鬆政策鋪路。香港市場，碧桂園和龍湖集團均漲逾10%。

香港經濟日報報導，瑞銀首席中國經濟學家汪濤最新報告指出，政治局會議提出要發揮總量和結構性貨幣政策工具作用，表明貨幣政策定調更為積極，下半年有機會降準25基點、輕微降息10基點，降低實體經濟融資成本。

會議並提出，要將穩就業「提高到戰略高度通盤考慮」，同時提及防範化解地方債風險。

香港 投資 房地產

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