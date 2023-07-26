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AI、6G、量子科技等未來產業 中國官方加強前瞻布局

記者林茂仁／綜合報導

中國工信部昨（25）日舉行座談會指出，要加強通用人工智慧、6G、量子科技等未來產業前瞻布局，打造競爭新優勢。

新浪財經報導，中國工信部表示，要著力培育壯大新興產業，抓好國家製造業創新中心建設，提升產業科技創新能力，加強通用人工智慧、6G、量子科技等未來產業前瞻布局，打造競爭新優勢。

中國工信部指出，要促進中小企業專精特新發展，深入貫徹《關於促進民營經濟發展壯大的意見》，堅持管理和服務並重、幫扶和發展並舉，深入推進清理拖欠中小企業帳款專項行動，加快中小企業數位化轉型步伐，加強中小企業公共服務體系建設，增強企業獲得感。

會議表示，要加強新型工業化等工業和資訊化領域重大問題研究，強化理論闡釋，謀劃思路舉措，豐富工作抓手，增強工作前瞻性、主動性和創造性。

加強數據採擷能力、案例剖析能力、問題研判能力建設，不斷提高工業經濟運行分析水準。

會議強調，要促進傳統產業改造升級，深入實施增品種、提品質、創品牌「三品」行動，推進製造業卓越品質工程，加快數位化轉型，構建廢棄物循環利用體系，促進綠色低碳發展，著力提升高端化、智慧化、綠色化水準，做好產業轉移這篇大文章。

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