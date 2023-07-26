價格戰失利、新款電動車銷量下滑 廣汽豐田裁掉1000名員工

中國經濟不景氣之際，日本豐田 汽車與中國國有車企廣州汽車的合資公司廣汽豐田表示，鑑於最近的生產水準，該公司已裁員 約1000名工人，將依法給予經濟補償，並向受影響者說明情況。

為了提振電動車型的在中國銷量，豐田在今年年初加入了價格戰，將純電車型bZ4X的起售價下調15%。不過大幅降價並未換來銷量提振，今年上半年豐田在中國銷量依舊下降了近10%。

路透報導，三名工人表示，廣汽豐田在上周末解除合約並提供了補償。裁員背景是「價格戰壓力」和「新車銷量下滑」。

廣汽豐田官方回應稱，本次裁員是公司正常的階段性調整，對象是部分勞務派遣員工，並未涉及正式員工。根據市場形勢的變化，廣汽豐田經過慎重考慮後，依照與勞務派遣公司的協議最終停止了部分派遣。

廣汽豐田網站介紹，廣汽豐田工廠年產汽車100萬輛，員工約1.9萬人。生產凱美瑞、雷凌、bZ4X等車型。

豐田採取這一舉措之前，同行三菱汽車7月初表示，將削減與廣汽集團的中國合資企業的員工成本，以試圖重振命運。

三菱汽車首席執行官加藤隆夫在24日的財報電話會議上表示，該公司尚未與中國當地同行就如何進行重組達成一致。加藤補充，三菱新款歐藍德車型的生產仍處於暫停狀態，並稱該公司在中國面臨的形勢「嚴峻」。

中國汽車工業協會的數據顯示，今年上半年，日本品牌在中國汽車製造商中銷量下滑幅度最大，市占從一年前的近20%縮減至14.9%。其中，根據廣汽集團的產銷快報，今年上半年，廣汽豐田累計銷量為45.28萬輛，較去年同期下滑9.48%。

與此同時，中國品牌的銷售額佔總銷售額的53%。

豐田一直指望電動汽車（EV）車型能夠重振在中國的銷量，前六個月銷量下降了9%。該公司加入了特斯拉1月發起的價格戰，並在2月將bZ4X EV的起價下調了15%。