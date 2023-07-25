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中資撤離西方 轉進亞洲、拉美、中東、非洲 投入採礦和能源計畫

編譯林聰毅／綜合報導

隨著西方對中國資金的敵意加劇，以及北京當局致力強化國內經濟以求自給自足，近年來中資正從西方撤離，並且轉進亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等其他地區。

華爾街日報（WSJ）報導，就在幾年前，中資席捲了富裕世界，中國投資人進行重磅交易，並大肆收購受矚目的資產，從紐約的豪華住宅、五星級酒店，到瑞士的化工公司和德國機器人巨頭，都可見到中資的身影。但隨著北京尋求鞏固在東南亞的結盟關係以及確保獲得關鍵資源，中國企業日益將資金投入此區的工廠，以及亞洲、中東和南美洲的採礦和能源計畫。

根據美國企業研究所（AEI）及華爾街日報的資料，鎳礦蘊藏豐富的印尼，是今年迄今中國投資的最大受惠國。鎳是許多電動汽車電池的關鍵原料。

這種投資流向的轉變顯示，中國正透過這種方式因應與美國為首的西方關係惡化，並且強化與世界其他地區的貿易和投資關係，而從更廣泛的層面來說，這種轉變顯示全球化正在式微，地緣政治緊張更可能加劇。

根據聯合國發布的新數據，去年中國對世界其他地區的直接外國投資已降至1470億美元，比前年下降18%。由於海外收購銳減加上北京收緊遏制資本外逃的規定，中國去年的投資水準已較2016年的峰值1960億美元大減了25%。

中國不太可能重返海外交易的鼎盛時期，主因是與美國及其盟國的地緣政治緊張不斷升高。分析師還說，中國本身的因素也抑制了投資外流，這些因素包括人民幣持續走疲、私人部門陷入困境，以及北京當局日益將重心放在建設國內經濟，以增強自給自足。

因此，中國可能會重新調整投資，以鞏固其在再生能源和電動車等領域的主導地位，這可能意味著擴大對東南亞、中東、非洲和拉美等新興市場的投資，中國的企業主便正在尋找可以擴大經營和招徠新客戶的地方，例如，汽車製造商比亞迪本月表示，計劃在巴西的數家汽車工廠投資逾6億美元。

投資 北京 東南亞

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