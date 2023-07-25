中國鋼企半年報 普遍呈現虧損

中國多家A股上市鋼企近期陸續發布半年報，普遍出現虧損，馬鋼股份上半年虧損人民幣22億元（約3億美元）；鞍鋼股份、本鋼板材虧損都超過人民幣10億元（約1.3億美元）。

鋼企表示受到需求疲弱、鋼價低位震盪與成本走高等因素，獲利空間受擠壓。下半年雖有汽車、家居消費等官方政策支持，但能否擴大鋼市需求待考驗。

21世紀經濟報導，截至23日，A股有20家鋼企發布業績預告：重慶鋼鐵、三鋼閩光、*ST西鋼、太鋼不鏽上半年虧損年增率擴大120%；其他如首鋼股份、新鋼股份等雖獲利，但淨利潤 年降幅基本在60%-100%。

冶金工業規劃研究院近期發布2023年中國和全球鋼鐵需求預測，今年中國國內鋼材需求量為9.1億噸，年減1.1％。而去年中國鋼材消費量9.2億噸，年減3.1%。這意味中國今年鋼鐵業延續去年需求不足的趨勢。

在弱需求下，供給卻上升。今年上半年，重點鋼企粗鋼產量年增3.6%，生鐵產量年增5.4%，鋼材產量年增4.7%。代表在原料價格震盪下，鋼企仍積極生產，產量上升。

下半年行業關注需求能否有效擴大。而與鋼鐵產業直接相關的在於汽車與建築業。目前中國商務部 等13部門已推出關於促進家居消費若干措施，支持民眾舊房裝修；同時中國發改委在21日推出促進汽車消費政策。業內期待上述兩項政策能帶動鋼市回溫。

蘭格鋼鐵網研究中心葛昕預估，中國鋼市短期將呈現「經濟整體回升向好、政策密集推出實施、市場信心明顯提振，淡季效應制約需求」的格局。