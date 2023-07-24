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比亞迪印度設廠 與Megha合資電動車案被打回票

記者黃雅慧／綜合報導
比亞迪赴印度合資設電動車廠，遭當地監管部門以安全為由拒絕，海外投資受挫。（新華社）
比亞迪赴印度合資設電動車廠，遭當地監管部門以安全為由拒絕，海外投資受挫。（新華社）

比亞迪進軍海外設廠受挫，印度經濟時報援引知情官員消息稱，印度監管部門以陸企在印度投資的安全擔憂為由，拒絕了中國車企比亞迪與印度Megha工程公司合資在印建立一座價值10億美元電動汽車工廠的投資案。顯示中印關係不佳衝擊陸企拓展印度市場。

比亞迪積極「出海」，比亞迪的海外工廠也成為全球多地爭取的項目。根據陸媒統計，今年以來傳出比亞迪要興建工廠的海外地區有八個以上，包含泰國、越南、法國與巴西等地。而目前比亞迪已在印度清奈有一座工廠，並生產ATTO 3車型。

印媒報導指出，對於比亞迪的申請，印度工業和內部貿易促進部就此項申請徵詢相關部門意見。有位知情官員表示，在審議期間，某印度官員提出「對中國在印投資安全的擔憂」；另一名知情官員表態稱：「印度現有規則不允許此類投資。」

印度經濟時報指出，印度政府在2020年4月更改外國直接投資政策，要求來自與印度陸地接壤的國家，在印投資時必須獲得政府批准。雖政策未提及哪些國家，但外界視為該條規則針對的是中國，目的在於阻止中企在疫後收購印度企業。

而讓印度政府忌憚中企之因在於，此前有訊息指出，一些中國車企以聘請印度代理合作夥伴為幌子，但並未有將製造生產轉移至印度的長期戰略意圖。也因此，印度工業和內部貿易促進部已經對與印度公司有聯繫的中國車企展開審查。

路透日前報導，比亞迪申請與Megha組建電動汽車合資企業。該報導引用知情人士說法稱，比亞迪計畫在印度生產全系列車型，並在未來幾年內把在印工廠的年產量提高到10萬輛。且比亞迪可能會先採取將汽車零組件運到印度組裝的模式。

比亞迪的投資計畫還包括和Megha在印度建立充電站、研發和培訓中心等。印媒當時指出，如果消息屬實，將是比亞迪在印度的第二座工廠。

近年，中企在印度投資與經營愈來愈不容易。此前，中國手機大廠小米才因違反當地洗錢法規而被凍結人民幣48億元（約6.67億美元）的資金；而上汽集團旗下的名爵（MG）印度公司傳出被當地金達爾西南集團（JSW集團）強行低價收購股份，但該消息遭上汽集團澄清，表示該交易需獲中方批准，且並未失去MG印度子公司控制權。可見中印角力仍在進行中。

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