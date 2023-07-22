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中國「電池一哥」寧德砍價 正極材料廠兩難

記者林宸誼／綜合報導
圖為寧德時代在今年4月上海車展上的展位。（路透）
圖為寧德時代在今年4月上海車展上的展位。（路透）

中國動力電池一哥寧德時代再次向碳酸鋰價格開刀，但刀卻架在正極材料廠的脖子上。面對同樣強勢的上下游，正極材料廠備受挑戰。有業內人士表示，電池廠的真實目的或是引導正極材料廠選擇「客供」。所謂「客供料」，就是由客戶提供原料給委託加工的代工廠，並於成品繳回時，只支付加工費用給代工廠。

財聯社報導，7月初寧德時代要求正極材料廠以市價九到9.5折，與結算碳酸鋰價格或選擇客供。

對於正極材料廠而言，無論是折價結算還是客供，都是難以作出的選擇。從過去兩年的行情來看，上下游間的折扣差及碳酸鋰價格上漲的時間差，是正極材料廠賺取超額利潤的主要原因。

面對寧德時代折價結算的要求，正極材料廠最為理想的狀態在於將折扣壓力傳導至上游鋰鹽廠。但鋰鹽廠人士表示，鋰鹽廠這邊都還沒反應過來，都不會這麼快讓步到9.5折，九折更不可能了。

另有鋰鹽廠人士透露，電池廠自己跟鋰鹽廠都要不到九折，寧德時代跟材料廠壓折扣，那材料廠就買不到鋰鹽。上述人士認為，「寧德時代就是不讓他們拿，為了逼材料廠做客供。」

理論上客供對於正極材料廠而言是雙刃劍，儘管正極材料廠會失去賺取超額利潤的機會，但在今年碳酸鋰價格下跌的情況下，同樣能避免跌價損益。

例如正極廠德方納米在2023年上半年報預告中提及，由於受主要原材料鋰鹽價格大幅下跌及下游需求放緩影響等原因，公司今年上半年虧損超人民幣10億元。2023年第1季財報中，由於鋰鹽價格下跌導致的庫存損益，是大部分正極材料廠不及預期的主要原因。

真正讓正極材料廠擔憂的或是，在正極材料廠接受客供之後，下游將進一步壓縮加工費。業內人士指出，「你又不能得罪寧德時代，要不然賣給誰呢？」代表著正極材料行業共同的苦悶。

寧德時代是全球動力電池材料廠最大的客戶。據SNE Research數據顯示，今年前五月全球動力電池裝車總量中，寧德時代以裝車量86.2GWh排名第一，全球市占率為36.3%。

但真正的戰役，或在寧德時代與鋰鹽廠之間。資本市場猜測，若正極材料廠選擇客供，寧德時代手握全球35%的電池級鋰鹽訂單後，或將參考醫藥行業進行「集中採購」，屆時鋰鹽廠將直面電池廠的挑戰。

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