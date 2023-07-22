我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

女足世界盃／史密斯梅開二度 美國3：0勝越南 小組賽首勝

彭博高燦鳴解讀財報：台積也不敵全球經濟疲軟

編譯任中原／綜合報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

人工智慧（AI）能為大學生捉刀，也能自行開車，但台積電正領會網路機器人也頂不過全球經濟疲軟的挑戰。彭博資訊專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）撰文指出，現在所能做的是繫好安全帶，並希望早日霾散天青。

他指出，沒有理由相信低迷的氛圍將在短期內好轉。台積電財報中弱點隨處可見：出貨比去年同期減少23%，最先進晶片銷售額下降，高效能強力處理器晶片銷售比上季減少9%。最令人擔憂的是庫存持續增加，金額創75億美元新高。

台積電業績偏弱，與艾司摩爾（ASML）19日公布的強勁業績成對比。將兩家公司的財報並列來看，更凸顯出期望與現實之間嚴重脫節。

儘管AI可能代替軟體工程師與客服人員，但台積電並不能靠AI解決勞工短缺的現實問題。美國沒有足夠的人才來操作及裝設先進的晶片製造設備，台積電必須從台灣調撥人力到亞利桑那廠，新廠量產時間從原訂的2024年延後到2025年。

高燦鳴指出，AI的確能帶動大量的晶片需求，但明確的商業模式尚未建立，眼前的繁榮相當泡沫。但台積電非得建立產能生產AI用晶片，否則輝達等客戶如果持續訂購更多AI用晶片，台積電產能將承擔不了。

台積電的另一項壓力是將在第3季推出3奈米製程節點，初期將經歷高成本、低產量階段，還有大量庫存有待消化。台積電雖是全世界最先進的科技公司，但仍避不開全球經濟低迷的現實。

台積電 晶片 AI

上一則

中國碳酸鋰期貨 上市首日就大跌

下一則

中國「消費降級」時代來臨 民眾嘆：復甦都在新聞裡

延伸閱讀

你丟她撿「女股神」伍德加碼大買台積電ADR

你丟她撿「女股神」伍德加碼大買台積電ADR
不產晶片 馬爾地夫如何成為俄國第二大晶片進口國？

不產晶片 馬爾地夫如何成為俄國第二大晶片進口國？
降低倚賴台積電？蘇姿丰：AMD將分散生產納入考量

降低倚賴台積電？蘇姿丰：AMD將分散生產納入考量
Google拚IC設計靠AI 提升專用型人工智慧晶片效能

Google拚IC設計靠AI 提升專用型人工智慧晶片效能

熱門新聞

美元指數創去年11月來最大單周跌幅。（路透）

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

2023-07-16 21:17
中國今年上半年對美國的出口貿易額，將被墨西哥和加拿大超越，失去美國最大進口來源國的地位。 （路透）

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

2023-07-14 07:51
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德表示，聯準會（Fed）已大幅提高利率，如今美國通縮威脅近在眼前，將迫使Fed調整政策。（路透）

美通縮危機浮現 Fed將被迫調整利率 女股神示警：否則成為「恐怖秀」

2023-07-15 08:36
受美元指數重返100點影響，19日人民幣在岸價跌破7.21。（中通社）

連續三天下跌 人民幣在岸價大跌480點

2023-07-19 16:33
惠普傳出將數百萬台商務和家用筆電的生產移到泰國和墨西哥。（路透）

惠普供應鏈多元化有大動作：數百萬台筆電生產移出中國

2023-07-18 09:45
特斯拉財報顯示，降價促銷的策略已經傷害利潤，但有助提升銷量。(路透)

馬斯克說了什麼讓盤後大跌？特斯拉財報5大重點一次看

2023-07-19 22:02

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲