彭博高燦鳴解讀財報：台積也不敵全球經濟疲軟

台積電。（路透）

人工智慧（AI ）能為大學生捉刀，也能自行開車，但台積電 正領會網路機器人也頂不過全球經濟疲軟的挑戰。彭博資訊專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）撰文指出，現在所能做的是繫好安全帶，並希望早日霾散天青。

他指出，沒有理由相信低迷的氛圍將在短期內好轉。台積電財報中弱點隨處可見：出貨比去年同期減少23%，最先進晶片 銷售額下降，高效能強力處理器晶片銷售比上季減少9%。最令人擔憂的是庫存持續增加，金額創75億美元新高。

台積電業績偏弱，與艾司摩爾（ASML）19日公布的強勁業績成對比。將兩家公司的財報並列來看，更凸顯出期望與現實之間嚴重脫節。

儘管AI可能代替軟體工程師與客服人員，但台積電並不能靠AI解決勞工短缺的現實問題。美國沒有足夠的人才來操作及裝設先進的晶片製造設備，台積電必須從台灣調撥人力到亞利桑那廠，新廠量產時間從原訂的2024年延後到2025年。

高燦鳴指出，AI的確能帶動大量的晶片需求，但明確的商業模式尚未建立，眼前的繁榮相當泡沫。但台積電非得建立產能生產AI用晶片，否則輝達等客戶如果持續訂購更多AI用晶片，台積電產能將承擔不了。

台積電的另一項壓力是將在第3季推出3奈米製程節點，初期將經歷高成本、低產量階段，還有大量庫存有待消化。台積電雖是全世界最先進的科技公司，但仍避不開全球經濟低迷的現實。