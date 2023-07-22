中國「消費降級」時代來臨 民眾嘆：復甦都在新聞裡

消費降級，不少大中國民眾捨動輒人民幣30元星巴克，改喝人民幣9.9元瑞幸咖啡。(記者林宸誼／攝影)

疫情 三年間，中國消費受到嚴重衝擊，今年上半年社會消費品零售總額年增8.2％，不僅較今年4月高點下滑10.2個百分點，6月更只有增長3.1%，創下今年新低。儘管上半年最終消費支出對經濟增長貢獻率達77.2%，但一般民眾消費力已大不如前，中國正迎接「消費降級」時代。

「熬過三年疫情，真是熬了個寂寞，經濟復甦都是出現在新聞裡。」位在上海市閔行區從事日式料理的台商賈先生不禁感嘆。

賈先生指出，疫情解封一年以來，人均消費低於150元（人民幣，下同，約20.8美元）以下的生意會比較穩，「閔行區這邊有不少撤資的，或轉移到國外的，商辦空置率很高，消費的人變少了，不少人寧可存錢也不敢消費，深怕哪天突然被裁員。」

從今年618電商大促銷中可以看到，「理性購物」成主流，平台大打價格戰，顯示疫後消費恢復力道不足。

「消費可以降級，但快樂卻不能降級」，家住上海就讀於武漢大學的台青梁同學指出，儘管自己一個月有人民幣3000元零用錢，但除了一天三餐都在學校餐廳用餐外，愛喝冰咖啡的他指出，星巴克 動輒人民幣30元根本喝不起，只敢買一杯人民幣5元的「幸運咖」。

在上海工作的白領台青黃小姐，中午都到社區食堂吃飯，「叫一份外賣動輒人民幣30元起跳；到社區食堂點一份三菜一湯的套餐，只要人民幣16元。」

上海交通大學特聘教授、ICCD中國商業發展研究所副所長方寶慶觀察，大部分民眾捨不得花錢，只有餐飲生意稍微可以。

台灣淡江大學中國研究所副教授李志強認為，人們無力消費或不敢消費是因為對經濟前景不樂觀所以消費保守，「消費不是刺激出來的，是人的自然需要，例如完善社保（或「健保 」）是民眾敢消費原因之一。」

李志強提到，靠房地產、貨幣放水支撐都不是長久之計，「利率再降也有極限，例如減稅也不可能減到零。所得持續增加才是消費永續成長的最重要因素。」