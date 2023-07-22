超越美國 中國半年增24家獨角獸企業

截至2023年6月30日，美國獨角獸公司為768家，占全球的47%；中國獨角獸公司為394家，占到了全球的24%。圖為字節跳動。（中新社資料照片）

中國長江商學院主辦的2023長江獨角獸峰會上發布一份「全球獨角獸趨勢報告」顯示，全球獨角獸企業增長重回中美兩極化格局。截至2023年6月30日，美國獨角獸公司為768家，占全球的47%；中國獨角獸公司為394家，占到了全球的24%。此外，中國上半年增加24家獨角獸，時隔三年再度超過美國。

富比世 中國首席戰略官晏格文（Graham Earnshaw）在會上表示，在經歷三年疫情 後，中方獨角獸公司數量增速顯示出更強的韌性，並在今年上半年再次超越美國市場，其中產業資本是孵化獨角獸的主要推手。

澎湃新聞報導，富比世中國從去年開始追蹤了3,000多家在此期間拿到「大錢」的創業企業，所謂「大錢」指的是單筆融資超過人民幣2億或3,000萬美元的初創企業。

美國矽谷牛仔創投（Cowboy Ventures）投資人李艾琳（Aileen Lee），在2013年將私募和公開市場的估值超過10億美元的創業公司做出分類，並將這些公司稱為「獨角獸」。

今年上半年中方獨角獸增量最多。晏格文表示，最近兩年全球市場經歷了一個獨角獸增速急漲急跌的過程。截至今年6月底，全球獨角獸總量雖然是維持增長，達到1,637家，但增速已經大不如以前。

晏格文指出，「這也是很容易理解的，在繁榮市場中，每個人都夢想得到充足的資金，但當寒風來臨，一切又將回歸均值。」

數據顯示，美國仍然是目前獨角獸最多的經濟體，其次是中國、歐洲和印度 ，分別為768家、394家、269家、87家。今年上半年，中方和美國新增獨角獸數量再次占了全球新增總數的90%。

雖然總量還在維持增長，但今年上半年獨角獸公司增速相比去年下半年大幅下滑。其中今年上半年美國獨角獸總量較去年下半年下跌60%，從57家跌至22家，歐洲下跌40%，印度獨角獸新增數量歸零。

相比之下，中方是2023年上半年全球獨角獸數量增速跌幅最緩的經濟體，期間增加了24家獨角獸。時隔三年後，中方獨角獸新增數量再度超過美國。

從2022開始，全球獨角獸公司維持增長的重要引擎已經變化。SaaS、雲服務、生物醫藥、加密行業等降溫明顯 ，同時新能源、AI技術驅動的公司勢頭漸好。

晏格文表示，從最近兩年按行業畫分的獨角獸變化情況看，2022年全球主要創新領域中只有新能源、清潔技術相關公司維持了獨角獸數量的增長，中國公司的占比超過了全球相關公司增量總和的一半，中國因此成為了2022下半年維持全球超級獨角獸數量增長的重要引擎。