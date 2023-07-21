中夏糧經歷「爛場雨」 料下半年極端天氣多秋糧挑戰大

中國夏糧歷經「爛場雨」緊急搶收後，下半年預料極端天氣多，秋糧能否有好收成挑戰大。（新華社）

今年中國多地出現極端天氣，如黃淮海遭遇多年不遇的「爛場雨」，北方入夏後多地則出現破紀錄高溫 。據統計，中國今年全國農作物累計受災面積達6,310萬畝，相比去年大增800多萬畝。但中國今年夏糧總產量25.5億斤，雖比去年略減0.9%，但仍處於較高水平，居歷史第二高位。不過，中國氣象部門指出，今年夏秋季農業氣象年景總體偏差，極端天氣複雜嚴峻，乾旱洪澇多災並重，病害蟲災多發重發，將為秋糧帶來嚴峻的挑戰。

中國農業農村部種植業管理司司長潘文博表示，今年夏糧遭遇多年不遇的「爛場雨」，能夠再獲豐收實屬不易，經過艱辛的努力，「這個結果是搶回來的，是奪回來的」。他表示，當時中央地方合作，第一時間圍繞著「割、曬、收、保」搶收夏糧，中央財政緊急下撥5.46億元支持河南 、陝西等地搶收搶烘，緊急調集履帶式收割機、組建農機應急服務隊，曾創單日最高收穫2400多萬畝，主產縣比往年早2天就結束採收，也因此把「爛場雨」的影響降到最低。

潘文博指出，夏糧雖略減，但近年中國小麥年際間產需是平衡有餘的，且前4年小麥連續增產，2019年增了43億斤、2020年增15億斤、2021年增54億斤，2022年增16億斤，目前小麥庫存充裕，可滿足近一年的消費，因此略有減產不會對糧食市場產生大的衝擊，目前小麥市場價格也基本穩定。

近日連日高溫，久未降雨，有消息傳出東北地區的玉米田因乾旱枯萎，恐導致玉米減產。潘文博表示，中國東北、西部今年5、6月降水比常年少2至5成，局地確實出現旱情，最嚴重時受旱面積超過2,000萬畝，但這些區域本就是十年九旱的傳統旱區。6月下旬開始，東北出現多次降雨，7月上中旬更出現2輪大範圍降雨，有效補充了土壤水分，旱情基本解除。他還指出，玉米豐收關鍵在防災減災，當前最擔心東北發生夏伏旱和早霜，政府部門已作了具體防範部署。

中國糧食分作夏糧、早稻、秋糧，夏糧已經豐收，早稻現已收穫超7成，但夏糧、早稻這兩季加在一起，只佔全年糧食的四分之一，接下來的「秋糧」才是全年糧食豐收的關鍵。潘文博強調，從秋糧面積是增加，以及秋糧作物長勢總體正常來判斷，當前秋糧生產形勢的基本面是好的，但是最終能否實現好收成，關鍵還在防災減災。

不過中國下半年農業災害恐將面臨極端天氣、旱澇並重、複雜嚴峻的衝擊。潘文博指出，如東北西部和西北地區溫度高、降雨少，可能發生夏伏旱，東北西北恐有三分之二的農田是沒有灌溉條件的。如果發生大範圍旱災，對糧食生產影響最大；或是東北中東部預計夏秋季降雨偏多、氣溫偏低，可能導致內澇和早霜，影響秋糧作物的安全成熟；或是黃淮海階段性高溫乾旱和局部洪澇，以及長江流域局部旱澇和高溫熱害。另外，秋糧病蟲害防控形勢也十分嚴峻。

潘文博表示，7、8、9三個月是抗旱防汛防颱任務最重的時節，也是防病治蟲最關鍵的時期。農業農村部近日已會同水利部、應急管理部、中國氣象局進行合作部署，將「一手抓」防災抗災減損失，「一手抓」大面積提單產增產量，落實晚稻和晚秋作物面積、落實防災減災措施、落實大面積提單產措施、落實精細指導服務，全力以赴奪取秋糧豐收。將牢固「防災就是增產、減損就是增糧」的理念，最大限度減輕災害損失。