寧德時代攜手商飛、上海交大企業 搶攻電動飛機市場

寧德時代、中國商飛及上海交大企業公司共同投資 人民幣6億元（約8359萬美元），成立商飛時代（上海）航空公司，外界認為，三方將合作搶攻電動飛機市場。

界面新聞報導，中國工商查詢平台天眼查資料顯示，由寧德時代、中國商飛公司、上海交大企業公司共同合資成立的商飛時代航空公司19日成立，但未公布三家公司持股比率，公司法定代表人為錢仲焱，註冊資本人民幣6億元，經營範圍包括民用航空器維修、民用航空器零部件設計和生產、民用航空器（發動機、螺旋槳）生產、電池銷售等。

第一財經從中國商飛多位人士處瞭解到，成立新的合資公司，確實是為了一個電動飛機的預研項目，希望研發一款固定翼的電動飛機，不過，這一項目還處於最初的預研階段，距離投產還有很長一段距離。

中國商飛2008年成立於上海，生產民用飛機，已完成ARJ21新支線噴射客機和C919大型客機生產交付。錢仲焱為中國商飛系統工程與項目管理部常務副部長、上海商用飛機系統工程科技創新中心常務副主任，曾任首架國產大型客機C919的副總設計師。

寧德時代是全球動力電池龍頭，上海交大企業公司成立於2019年12月，是上海交通大學所屬企業公司。尤其中國商飛與寧德時代的合作，讓電動飛機充滿想像空間。

中國商飛早在2019年就推出新能源驗證機「靈雀H」試飛成功，該機採用氫燃料電池混合動力技術，為驗證以氫燃料電池為主、鋰電池為輔的混合動力技術在飛機上使用。

中國電動飛機重點企業包括中國商飛、中航通用飛機公司、億航智能、小鵬匯天、沃飛長空等。

中國工信部裝備工業發展中心重大裝備處2022年9月發表的行業深度觀察顯示，近兩年中國國內近十家電動飛機企業獲得人民幣上千萬元融資 。目前中國國內公開的電動飛機近30款，固定翼類約占30%，其餘多為飛行汽車，整機研製企業20餘家。

電動飛機面臨的環境和安全挑戰比電動車 更大，對電池的能量密度要求也更高。寧德時代今年4月首次發表凝聚態電池，凝聚態屬於鋰電池的一種，具有更高的能量密度，單體能量密度最高為500 Wh／kg，該電池將成為電動飛機的電力來源。

寧德時代首席科學家吳凱在產品發表會上透露，目前正在就凝聚態電池進行民用電動載人飛機的合作開發，執行航空級的標準和測試。外界認為，寧德時代與中國商飛合作研發電動飛機的可能性最高。