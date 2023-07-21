救房市 中國一線城市買屋擬鬆綁 「認房不認貸」

中國官方考慮鬆綁一線城市的嚴格調控政策。(中新社資料照片)

美媒彭博引述知情人士消息指出，為提振房地產 市場需求並穩定市場預期，中國官方考慮鬆綁一線城市的嚴格調控政策，可能選項包括「認房不認貸」，只要目前名下沒有房產，不論是否曾貸款 ，均可按首套按揭（抵押）貸款享受首付比率和利率 優惠。另外，中國房市調研機構中指研究院20日發布「2023年上半年居民置業意願調查報告」顯示，第二季民眾購房信心降至低位。

另外，中國官方20日公布7月貸款市場報價利率（LPR）持平不變，符合市場預期，機構分析下半年或非對稱下調五年期LPR，以釋放更明確穩房市訊號。

彭博報導稱，知情人士表示，還不清楚有關政策選項最終是否會被採納；另一消息人士則指出，近期部分大型銀行也向監管部門提交相應數據和意見。

中國上半年房市銷量呈現先揚後抑態勢，經2至3月熱點城市出現「小陽春」行情，不過隨著積壓需求的快速釋放，及政策刺激不及預期，第2季房市快速轉冷。

路透據中國統計局數據測算，6月70城房價指數按年按月均持平。而中指研究院近期報告顯示，6月13城房市成交面積年減44%，7月29城成交面積年減26%。

中國房市的萎縮拖累經濟增長，雖然北京當局推出系列刺激消費措施，也延長金融支持房地產政策的期限，但市場認為措施力度不足帶來效果。高盛日前指出，7月中共中央政治局會議有望進一步強調穩定房地產重要性。

另一方面，繼6月下調兩個期限種類的LPR報價後，7月LPR報價維持不變：1年期報3.55%，5年期以上報4.20%。市場分析下半年如果降準，與個人住房按揭貸款的五年期以上LPR有望下調，將帶動民眾房貸利率較快下行，推動房地產行業盡快實現軟著陸。

人行貨幣政策司司長鄒瀾近期在一場中國房地產前景座談會表示，中國房市供求關係已發生深刻變化，過去在市場長期過熱階段制定的政策存在邊際優化空間。

信達證券宏觀研究團隊認為，當前三、四線城市限制性政策已基本取消，普通二線城市政策經過高頻優化後，政策空間有限。可以預期，未來房地產政策的調整空間將更多在一線城市和高能級的二線城市。

另外，中國房市調研機構中指研究院20日發布「2023年上半年居民置業意願調查報告」顯示，第二季民眾購房信心降至低位，入市節奏持續放緩，不論置業訪量、房價預期還是政策放鬆預期皆明顯下滑。報告認為，這與2023年中國經濟復甦乏力、就業環境壓力較大，民眾收入改善不明顯，加上房價預期下跌、資產縮水有關。