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中國上半年消費恢復快 同比增8.2%

記者黃國樑／綜合報導
中國商務部副部長郭婷婷表示，中國上半年消費恢復較快。　　（取材自中國網）
中國商務部副部長郭婷婷表示，中國上半年消費恢復較快。　　（取材自中國網）

據中國網報導，中國商務部副部長郭婷婷19日下午在國新辦舉行的新聞發布會上說明中國今年上半年商務運行情況時表示，今年以來，商務部著力推動商務領域各項工作，推動出台了一系列政策措施，上半年商務運行總體呈現恢復態勢，商務高質量發展穩步推進。雖然外界質疑中國消費不振，但郭婷婷提出了五項中國經濟恢復態勢的第一條就說，中國消費較快恢復。

她提出中國商務呈現恢復態勢的五項情況如下：一是國內消費較快恢復。商務部組織開展了「2023消費提振年」系列活動，出台促進家居消費等政策措施，積極恢復和擴大消費。上半年社會消費品零售總額人民幣22.8兆元（約3.15兆美元），同比增長8.2%。

她說，其中，接觸型消費明顯回升，餐飲收入增長21.4%。升級類商品增勢良好，新能源汽車銷量增長44.1%；限額以上單位金銀珠寶類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長17.5%、10.5%。網絡購物較快增長，實物商品網上零售額增長10.8%，占社零總額比重達26.6%。

其二是對外貿易保持增長。她表示，上半年貨物進出口20.1兆元，增長2.1%，出口增長3.7%，順差人民幣2.8萬億元，擴大17.4%。一季度中國出口占國際市場份額達到14.0%，同比提升0.3個百分點。從結構來看，中國與新興市場貿易好於對歐美貿易，上半年對東協、拉丁美洲、非洲地區進出口分別增長5.4%、7.0%、10.5%，對歐盟增長1.9%，對美國下降8.4%。

她表示，民營企業進出口韌性較強，增長8.9%，占比進一步提升3.3個百分點，達到52.7%。「新三樣」（電動載人汽車、鋰離子蓄電池、太陽能電池）動能強勁，出口合計增長61.6%，成為貿易新增長點；機電產品出口增長6.3%。服務貿易增長較快，前5個月服務進出口2.6萬億元，增長10.2%，其中旅行服務進出口增長67.0%。

其三是吸收外資基本穩定。她表示，上半年新設外商投資企業2.4萬家，增長35.7%；實際使用外資7036.5億元，下降2.7%。發達國家對中國投資保持增長，法國、英國、日本、德國投資分別增長173.3%、135.3%、53.0%、14.2%。引資質量持續提升，高技術產業引資增長7.9%，占比達到39.4%，其中高技術製造業引資增長28.8%。21個自貿試驗區吸收外資1296.6億元，增長8.2%，占全國比重達18.4%。

第四是對外投資合作平穩發展。她表示，上半年中國對外非金融類直接投資人民幣4316.1億元，增長22.7%。綠色、數字、藍色經濟等新領域合作不斷拓展，今年以來我們與巴西等4國新簽相關合作備忘錄，累計已經和41個國家開展相關領域合作。對外承包工程提質增效，上半年完成營業額人民幣4901億元，增長7.0%。

其五是多雙邊合作不斷深化。郭婷婷表示，我們不斷擴大面向全球的高標準自貿區網絡，推動RCEP全面生效，全面開展中國—東協自貿區3.0版等談判，舉行中國與DEPA成員部長級會議，積極推進加入CPTPP。上半年我們與厄瓜多爾簽署自貿協定，實質性完成與新加坡自貿協定升級後續談判，與尼加拉瓜自貿協定早期收穫安排生效實施。中國積極參與世貿組織改革，引領「投資便利化協定」文本談判成功結束，完成「漁業補貼協定」國內批約。

她表示，下一步，商務部將認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，立足商務工作「三個重要」定位，全力以赴穩外貿穩外資促消費，為推動經濟持續回升向好提供有力支撐。

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