三天內連續下跌 人民幣在岸價跌480點

受美元指數重返100點影響，19日人民幣在岸價跌破7.21。（中通社）

隨著美元指數重返100點關口，人民幣承壓，在岸人民幣、離岸人民幣兌美元匯率 持續走低。19日人民幣在岸價下午盤收報7.2197，較上一交易日大跳水480點，創下7月10日以來新低。

綜合每日經濟新聞、澎湃新聞消息，在岸人民幣19日開盤即跌破7.20關口，隨後又進一步跌破7.21，盤中最低下滑至7.2188。離岸人民幣19日接連跌破7.20、7.21和7.22關口，盤中最低下跌至7.2262，較前一交易日下跌超過300點，觸及盤中低點並創5月中以來單日最大跌幅。

人民幣19日中間價報7.1486，創7月13日以來新低，較上一日調貶33個基點，較路透預測偏強逾300點，顯示監管層強力過濾單邊貶值預期。

針對下半年人民幣兌美元匯率能否重返6區間，在植信投資 首席經濟學家連平分析，下半年在美元指數可能逐漸走弱的同時，人民幣匯率不具備趨勢性貶值條件，相反存在一系列支撐因素，年內仍有可能趨向升值。

中國社科院金融研究所副所長張明則表示，2023年下半年中國經濟走勢，將會直接影響人民幣兌美元匯率走勢。他稱，在樂觀情景下，今年下半年人民幣兌美元匯率有望止跌回升，重返6區間，年底或在6.8上下。

另，中信建投證券首席經濟學家黃文濤則認為，人民幣轉入升值通道仍然需要時間。他指出，第三季人民幣匯率中樞可能在7.2附近波動一段時間。但展望接下來一至兩年的情況來看，考慮到「中國經濟長周期依然向好，2024年美聯儲轉入降息 的概率較大，人民幣中長期看反轉升值的可能性較大」。他判斷，人民幣匯率中樞可從7.2逐步上升至6.7左右，有望「回歸歷史均值水準」。