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中持有美債探13年新低 5月減碼222億美元 增加黃金儲備

記者黃雅慧／綜合報導
中國持有美債5月減碼222億美元，探13年新低。（中通社資料照片）
中國持有美債5月減碼222億美元，探13年新低。（中通社資料照片）

美國財政部18日公布今年5月的國際資本流動報告（TIC）顯示，日本和中國這兩大美債持有國同時大幅拋售美債，市場分析認為美債違約的疑慮是可能是主因。而中國在減持美債同時，則連續八個月增加黃金儲備，世界黃金協會統計，中國央行今年截至5月底增持81.8噸黃金，排名全球首位，也是今年來全球黃金增持量最多的國家。

中國5月減持222億美元美國國債至8467億美元，為2010年5月以來近13年最低水準，但仍為美國第二大債主。日本仍是美國以外最大的美債持有國，5月減持304億美元，持有1.097兆美元，減持規模為去年10月以來最大；日本去年多數時間都在拋售美國公債，以幫助提振疲軟的日圓。

分析指出，中國減持美債可能是用於干預匯市，也可能出於地緣政治考量。以美國前五大海外債主來看，僅排名第五的盧森堡增持17億美元，排名三、四名的英國與比利時也都減持美債。此外，台灣5月也減持4.7億元美元，連續第二個月減持，為美國第十大債主國。

為何外國投資者對美債缺乏興趣？市場分析認為美債違約的疑慮可能是主因。美國國債市場5月籠罩在債務上限僵局，且可能導致美債違約疑慮。雖然美國兩黨6月初達成協議，但仍令投資者卻步。

面對美債的潛在風險，中國積極「去美化」，一手拋售所持美債，另一手則大舉買進黃金儲備。世界黃金協會日前發布央行黃金儲備調查顯示，七成一的受訪央行認為，全球央行的黃金持有量將在未來12個月增加。顯示增持黃金儲備是全球多數央行的共識。

世界黃金協會表示，地緣政治問題懸而未決，加上對通膨、利率和市場前景等影響，這些因素成為多個央行關心的焦點。面對這些趨勢和不斷變化的投資環境，央行購金需求可能會繼續保持強勁。

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