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亞銀下修台灣GDP增幅 調降至1.5%

編譯葉亭均／綜合報導
亞洲開發銀行下修台灣今年成長率。(路透)
亞洲開發銀行下修台灣今年成長率。(路透)

亞洲開發銀行（ADB）維持亞太地區開發中國家今年成長展望不變、下修明年預估，但台灣今年成長率預估值遭下修，因電子產品需求下滑使出口銳減，且企業投資減少，不過明年成長展望獲小幅上修，比起整體趨勢是逆勢向上。

亞銀19日發表最新亞洲發展展望報告，今年開發中亞洲國家國內生產毛額（GDP）成長率預估值維持在4.8%，與4月相同，但2024年預估值從4.8%降至4.7%，反映升息遲滯效應，使全球展望變得黯淡。

亞銀首席經濟學家帕克（Albert Park）表示：「亞太持續以穩健步調從疫情復甦。內需與服務業活動帶動成長，許多經濟體也受惠觀光強力復甦。然而工業活動與出口依舊疲軟，明年全球成長與需求展望已惡化。」

在台灣方面，亞銀將今年GDP成長率預估值調降至1.5%，遠低於4月預估的2%與去年的2.4%增幅；明年則從2.6%調升至2.7%。

亞銀指出，台灣經濟第1季年比萎縮2.9%，因出口銳減10.8%，電子產品需求持續下滑，同期進口僅下滑4%，拖累成長率銳減5.4個百分點；投資下滑3.2%，因低產能利用率與較高利率不利企業投資胃口。不過，好消息是，隨新冠防疫限制鬆綁後持續拉抬經濟，民間消費成長6.5%。

在通膨方面，台灣通膨率在5月如預期降至2%，亞銀預估會進一步減緩，原因是成長疲弱且食品通膨減緩。亞銀估台灣今、明年通膨率皆為2%。

開發中亞洲整體通貨膨脹率，亞銀預估今年為3.6%，比4月預估的4.2%大幅調降；明年通膨率預估再降至3.4%。

亞銀表示：「整體通膨減緩、邁向疫情前的平均水準，因供應面壓力消退且貨幣緊縮產生影響。」

報告並指出，區內多數央行今年貨幣政策按兵不動，且「轉向寬鬆跡象已經浮現」。

中國大陸經濟預估今年成長5%，明年成長4.5%，與4月預估值相同。

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