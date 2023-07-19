小米不放棄印度市場 擬增加門市

圖為位於印度孟買的一家小米店面。(路透)

儘管被印度 官方找麻煩，但中國手機品牌小米 並未放棄印度市場，除按正常新機發布節奏，將在8月1日於印度市場推出Redmi 12外。還計畫擴大其目前在印度1.8萬家的門市數量，並加大與手機銷售商合作，提供其他產品。外界認為這是小米在印市場被三星 趕超後尋求重振銷售。

小米近幾年承受來自印度官方壓力。近期小米才被印度官方以違反當地外匯管理法規定，涉嫌逃稅與洗錢，因此凍結小米人民幣48億元（約6.6億美元）資金，該金額等於小米去年全球利潤57%。近期，有消息指出小米在印度大規模裁員，外界推測可能與小米對印度市場喪失信心有關，但小米則回應該舉是以市場狀況與業務預測做出員工數量規畫。

路透報導，小米印度總裁Muralikrishnan B表示，在對線上電商大力押注多年後，小米將專注於提高印度零售店等線下渠道的銷售額。「我們的線下市場地位大大低於線上，但其他競爭對手在線下發展得相當好並且擁有更大的市場份額。」他說。

據悉，目前印度智慧手機銷量的44%來自線上銷售，但線下實體市場依舊占比更大，小米預計這一占比還將進一步增長。

Muralikrishnan B 還表示，小米發現一些合作商店在外亮出小米亮橙色的品牌LOGO，但在店內更顯著地展示競爭對手的品牌，而小米將解決上述問題;同時小米計畫招聘更多銷售人員，目標是到明年年底將銷售人員數量要比2023 年初水平增加兩倍，達到1.2萬名。

Counterpoint Research數據顯示，小米今年在印度銷量來自零售店的份額僅34%，其餘則來自線上通路。相較之下，對手三星有57%的銷量來自實體商店。

小米自2014年進入印度，並在2018年第3度迅速崛起，自此成為印度排名第一的智慧手機品牌；小米2019年在印度還實現單季突破千萬輛的銷量，即便受到疫情影響，小米在2020年與2021年印度市場份額仍超過20%。不過近幾個月，由於低端機銷售下滑明顯，小米目前在印度手機市場的份額為16%，三星則以20%份額反超小米。