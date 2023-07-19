惠普分散供應鏈傳撤出中國 產線轉移至泰國、墨西哥、越南

全球第二大個人電腦（PC）製造商惠普（HP）傳出正與供應商合作，預定今年把數百萬台商務和家用筆記型電腦的生產移到泰國 和墨西哥 ，為該公司首度大動作推動分散PC供應鏈策略，將產能移出中國。

日經新聞報導，惠普計劃把一些商務筆電的生產移到墨西哥，部分家用筆電的生產移至泰國。一家供應商也說，明年起會有一些筆電生產轉至越南 。

惠普今年在中國以外地區的產量，將介於200萬~500萬台；惠普去年全球出貨5,520萬台PC。

報導指出，泰國已有一些PC供應商，可能幫助惠普的產線轉移，在墨西哥的產線則能幫助惠普更能服務主力的北美市場。

雖然惠普2019年起就和供應商評估轉移產線事宜，但實際行動相對較慢。知情人士說，惠普的計畫是先轉移組裝產線到中國以外地區，但尚未強力承諾將大幅轉向非陸製晶片和零組件。其他消息人士說，惠普已和在越南有產能的電子零組件製造商，討論出貨到泰國的事宜。

一名惠普供應商的主管說，惠普想對產線轉移計畫保持低調。除了地緣政治擔憂，惠普也考慮到中國製造成本持續升高，包括招工挑戰與勞工成本增加。

惠普17日回覆日經電郵時表示，中國是其供應鏈的重要部分，仍致力深耕在重慶的業務。該公司同日在網站發布聲明說，正在擴張位於東南亞的現有營運，也「逐步擴增」墨西哥的筆電產量。

知情人士說，比惠普還早提出分散供應鏈計畫的戴爾（Dell），今年越南的筆電產量占比將至少為20%，若在零組件層面，惠普將約略在明年底完全停止使用「中國製」晶片。

惠普的產線轉移行動，將進一步幫助越南和泰國打造PC供應鏈生態系，能在電腦製造商希望尋求中國以外生產地點之際，讓東南亞成為更具吸引力的選項。