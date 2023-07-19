惠普分散供應鏈傳撤出中國 產線轉移至泰國、墨西哥、越南
全球第二大個人電腦（PC）製造商惠普（HP）傳出正與供應商合作，預定今年把數百萬台商務和家用筆記型電腦的生產移到泰國和墨西哥，為該公司首度大動作推動分散PC供應鏈策略，將產能移出中國。
日經新聞報導，惠普計劃把一些商務筆電的生產移到墨西哥，部分家用筆電的生產移至泰國。一家供應商也說，明年起會有一些筆電生產轉至越南。
惠普今年在中國以外地區的產量，將介於200萬~500萬台；惠普去年全球出貨5,520萬台PC。
報導指出，泰國已有一些PC供應商，可能幫助惠普的產線轉移，在墨西哥的產線則能幫助惠普更能服務主力的北美市場。
雖然惠普2019年起就和供應商評估轉移產線事宜，但實際行動相對較慢。知情人士說，惠普的計畫是先轉移組裝產線到中國以外地區，但尚未強力承諾將大幅轉向非陸製晶片和零組件。其他消息人士說，惠普已和在越南有產能的電子零組件製造商，討論出貨到泰國的事宜。
一名惠普供應商的主管說，惠普想對產線轉移計畫保持低調。除了地緣政治擔憂，惠普也考慮到中國製造成本持續升高，包括招工挑戰與勞工成本增加。
惠普17日回覆日經電郵時表示，中國是其供應鏈的重要部分，仍致力深耕在重慶的業務。該公司同日在網站發布聲明說，正在擴張位於東南亞的現有營運，也「逐步擴增」墨西哥的筆電產量。
知情人士說，比惠普還早提出分散供應鏈計畫的戴爾（Dell），今年越南的筆電產量占比將至少為20%，若在零組件層面，惠普將約略在明年底完全停止使用「中國製」晶片。
惠普的產線轉移行動，將進一步幫助越南和泰國打造PC供應鏈生態系，能在電腦製造商希望尋求中國以外生產地點之際，讓東南亞成為更具吸引力的選項。
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