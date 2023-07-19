鴻海砸11億美元 加碼iPhone印度製造

鴻海集團加碼衝刺印度iPhone製造，獲蘋果力挺。（路透）

鴻海 集團衝刺印度iPhone 製造，蘋果力挺。鴻海18日宣布，印度子公司斥資3327萬美元，向蘋果取得一批設備；鴻海旗下工業富聯（FII）也將在印度投資880億盧比（約10.7億美元），重兵部署當地，合計鴻海集團在印度將新增近新台幣350億元（約11.2億美元）投資用於iPhone生產。

業界分析，鴻海集團兩大印度投資案中，印度子公司向蘋果買設備，意義重大，主因過往鴻海集團非常罕見公告購買機台，尤其交易對象是蘋果。根據供應鏈經驗，蘋果在關鍵設備採購非常謹慎，都會先由蘋果自己出手採購，再轉售給指定的「重要夥伴」設立生產線，此次鴻海印度子公司向蘋果採購機台金額看似不大，但非常確立蘋果力挺其印度製造的態度。

另一個值得重視的焦點是，紅色供應鏈指標廠立訊雖積極爭搶iPhone組裝訂單，但陸企在印度布局大踢鐵板，先前已有小米前車之鑑，立訊經營團隊先前也坦言在投資、政治、客戶等多層面問題獲得充分保障下，才會考慮前往印度設廠。

鴻海此時獲得蘋果力挺，搶得先機於印度擴大iPhone生產布局，在全球地緣政治關係緊張下，將持續擴大領先差距，穩居蘋果最重要iPhone組裝夥伴地位，後續也可加快iPhone 15新機在印度擴產腳步。

鴻海18日代子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited公告，取得一批機器設備，交易總金額約為3327萬美元，交易關係人為APPLE OPERATIONS LIMITED（蘋果）。鴻海表示，取得機器設備主要因應營運需求。

儘管鴻海並未說明這批設備用處，業界人士推測，主要將用來生產iPhone 15系列新機，藉此擴大印度iPhone產能。

鴻海目前已在印度廠區製造過iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13、iPhone 14等，主要生產據點設在坦米爾那都省（Tamil Nadu）的重要城市清奈（Chennai），鴻海本次取得機器設備，業界推測，可能用在清奈廠區內新設組裝產線。

除鴻海自身蘋果iPhone組裝事業擴產外，集團旗下iPhone零組件公司也擴張印度版圖，鴻海集團旗下工業富聯董事長鄭弘孟近期就率團拜會卡納塔卡省政府高層官員。

據印度時報（Times of India）報導，卡納塔卡省大中型企業廳長巴蒂爾（M. B. Patil）指出，工業富聯將投資880億盧比設廠，生產蘋果iPhone所需零組件，印度官方將全力支持工業富聯投資計畫，包括從圖馬庫魯市（Tumakuru）附近的日本工業園區，撥出100英畝土地做為設廠之用。

另一家印度媒體「德干前鋒報」則指出，工業富聯新廠將生產製造蘋果手機所需的機械組件、手機螢幕及外殼，供應給鴻海即將在狄瓦那哈里鎮（Devanahalli）設立的iPhone手機組裝廠。