鴻海衝刺電動車 前進新加坡設子公司

鴻海 集團衝刺電動車 事業再出擊，昨（17）日公告前進新加坡投資 新台幣150億元(約4.8億美元)新設子公司，並取得100%股權，主要目的為長期投資。業界解讀，鴻海設立新加坡電動車子公司，主要考量應是做為資金中轉站，以備日後亞洲其他國家電動車事業有資金需求所提前建置。

鴻海表示，這次在新加坡投入150億元台幣新設子公司，主要目的為長期投資。

目前鴻海集團在亞洲地區有多件電動車投資案持續進行，目前已宣布的合作案除了中國大陸、台灣以外，還包含泰國、沙烏地阿拉伯、印尼等地，印度也將是集團潛在的電動車投資據點。鴻海除了合資或合作成立電動車品牌外，也布局電池等關鍵零組件。

鴻海董事長劉揚偉先前表示，泰國電動車工廠將於2024年完工開始生產交車，印尼開始打造電動巴士工廠，台灣高雄和發電池製造中心預計明年第3季可每年產能120萬度電，今年集團也推出更多招商車，朝2025年電動車市占率和出貨量目標邁進。

泰國方面，鴻海與PTT集團合資的HORIZON PLUS，生產基地座落於泰國春武里府，該廠投入370億泰銖（約新台幣330億元）打造電動車生產線，初期目標年產5萬輛，最終年產量將提高至15萬輛。

在沙烏地阿拉伯，鴻海與沙國公共投資基金（PIF）合資成立電動車公司Ceer，將會運用BMW授權的零部件技術於車輛開發。目標為沙國和中東、北非地區的消費者設計、製造和銷售一系列電動車，包括轎車和休旅車。