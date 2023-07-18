台商信音T+A掛牌 開啟新趨勢

信音電子（中國）在深交所創業板掛牌上市，信音企業董事長甘信男（中）、信音電子（中國）董事長楊政綱（右）及信音企業副董事長彭朋煌（左）出席上市儀式。(記者陳政錄／攝影)

上櫃連接器廠信音企業子公司「信音電子（中國）股份有限公司」17日在深圳證券 交易所創業板敲鐘上市，完成「T＋A」兩岸雙掛牌上市，也是今年來、中國疫情 解封後，首家登陸A股的台商公司，首日收盤人民幣28.51元，漲幅高達35.7%，本益比來到52.9倍，遠高於同業平均水準。

信音企業1976年在新竹成立，2001年西進成立信音電子（中國），在中國廣東中山，江蘇蘇州、鹽城等地投資、設廠，主營業務是連接器的研發、生產和銷售，產品主要應用於筆記型電腦、消費電子和汽車等領域。信音在2002年掛牌上櫃交易，17日進一步完成在台灣股市和中國A股市場雙掛牌的「T＋A」模式，籌資更趨靈活。

信音董事長甘信男表示，集團為此已整整奮鬥15年，回憶起當年赴北京 證明自身產品實力，他特別感謝富拉凱資本董事長劉芳榮一路輔導，和保薦機構長江證券等合作夥伴，以及公司全體團隊的努力。

信音電子（中國）董事長楊政綱說，信音一直將技術創新作為發展動力，形成具有自主智財權的技術體系，包括2016年公司藉高清晰多媒體連接器、USB Type-C連接器產品被評為江蘇省高新技術企業，2017年亦有多個產品被評為廣東省高新科技技術產品等，未來將繼續秉持創新、效率、服務的經營理念，將公司打造成世界知名的電子連接器方案供應商，開拓更多附加價值的新市場。

根據招股書，信音電子（中國）是惠普、聯想、華碩、宏碁的合格供應商，與廣達、仁寶、英業達、緯創、和碩、鴻海、聯寶等國際知名代工廠建立穩定合作關係。產品創新方面，在2020年成為全球首批通過認證的企業後，截至2022年底，有24個料號的USB4產品通過國際認證，排名世界第一。

楊政綱說，隨適應領域變化不斷擴充，在筆記型電腦和消費性電子產品的成功基礎上，公司連接器產品正朝新能源汽車、太陽能及儲能領域、自動化設備，和醫療、互聯網、人工智慧等方面拓展，具有成長空間，並有助於改善毛利率。

已承銷、保薦多家台資企業在A股上市的長江證券承銷保薦副總裁何君光表示，中國資本市場鼓勵和歡迎積極創新轉型升級，符合中國「專精特新」、擁有核心技術的企業。當前，台商企業主要面臨的問題是母子公司的「同業競爭」，但相信隨著註冊制的上路和政策放寬，兩岸雙掛牌的「T＋A」模式將成為一種趨勢，這對台灣和中國都是好事，台商可以透過更靈活的籌資管道，取得更好發展，有利於企業逐步上升。

信音電子（中國）此次成功在中國A股掛牌，由深耕兩岸企業IPO的富拉凱資本輔導、長江證券擔任保薦機構，發行價人民幣21元，現增發行普通股4,300萬股，實收股款人民幣9.03億元，較原計畫高出近人民幣4億元，掛牌本益比達到37.06倍，信音持股比率為61.19%。

楊政綱說，募集資金將擴建5.8億件連接器項目和研發中心，預計五年內產能翻倍，超額部分，團隊也不排除更積極轉型，尋找有互補綜效的製造業合併機會，例如上、中、下游產業鏈整合，同時放眼海外發展和合作契機，以利中長期發展。

有別於近年A股的「破發潮」，挾帶AI引領筆電、消費性電子換機潮，和布局新能源車、太陽能及儲能等新興產業概念激勵，信音電子（中國）上市首日即開出紅盤，收在人民幣28.51元，漲幅35.7%，成交額人民幣8.7億元，總市值達人民幣48.5億元（約新台幣209.8億元），本益比來到52.9倍。