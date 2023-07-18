中國衝刺算力產業 三管齊下

中國工信部昨（17）日在2023中國算力大會上指出，下一步工信部計畫結合算力行業最新發展情況，推出算力基礎設施高質量發展的政策文件，以加強CPU、GPU和伺服器等重點產品研發。

中國訊息通信研究院測算，中國2022年算力核心產業規模達到人民幣1.8兆元，在算力上每投資 1元，將帶動3至4元的國內生產總額（GDP）經濟增長。

工信部副部長張雲明昨日在算力大會上表示，截至2022年底算力總規模達180EFLOPS（每秒浮點運算次數），僅次於美國，存力總規模則超1兆GB。

張雲明說，隨著數位經濟時代全面開啟，算力已經像水、電一樣，滲透到生產生活的各個領域，且正以一種新的生產力形式，為各行各業的數字化轉型注入新動能，成為經濟社會高質量發展的重要驅動力，當前，中國算力產業已初具規模，產業鏈上中下游企業協同合作、形成良性互動，算力正加速向政務、工業、交通、醫療等各行業各領域滲透。

中國工信部訊息通信發展司長謝存表示，未來工信部將開展三部分工作：一是強化政策頂層設計，提升算力綜合供給能力；二是加強CPU、GPU和伺服器等重點產品研發，並圍繞算力建設相關軟硬體生態體系，加強硬體、基礎軟體、應用軟體等適配協同；三是促進應用落地，加速推進網路設施與算力設施配套部署等。

工信部此前已先後推出《「十四五」信息通信行業發展規畫》、《新型數據中心發展三年行動計畫》等多項政策文件。

中國信通院雲大所副所長李潔在今年3月的「華彩杯」算力大賽上曾表示，中國算力總規模近五年年均增速超過25%，有20%以上的算力是智慧算力，可應用於人工智慧 相關場景。

李潔指出，中國算力目前仍存在一些問題：包括算力布局仍需要優化；東部沿海和中西部地區算力建設仍需要合作；算力技術水平需持續提升；硬體、基礎軟體、應用軟體等算力產業體系仍需加大自主研發投入。