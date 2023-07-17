中國6月消費大幅回落 專家指出經濟仍偏弱需更多刺激

中國6月社會消費品零售總額按年增長3.1%，較上月12.7%的增速大幅回落，圖為廣州日前啟動的「夜間消費節」。（中新社）

中國6月社會消費品零售總額按年增長3.1%，較上月12.7%的增速大幅回落。中國全國規模以上工業增加值按年增長4.4%，遜於預期。上半年，不含農戶的固定資產投資 按年增長3.8%，繼續較前值走低，但高於市場預期的3.5%。

分析指，第2季GDP遜預期表現，可能令中國經濟增速的預估下調。總體來看，中國經濟仍偏弱，需更多刺激。

中國國家統計局17日公布，6月社會消費品零售總額按年增長3.1%，按月增長0.23%。上半年社會消費品零售總額按年增長8.2%，比一季度加快2.4個百分點。按消費類型分，上半年，商品零售按年增長6.8%，餐飲收入增長21.4%。

中國上半年房地產開發投資按年跌7.9% ，跌幅續擴大。6月份，規模以上工業增加值按年實際增長4.4%。上半年，規模以上工業增加值按年增長3.8%。

東方財富證券 宏觀分析師陳然表示，上半年中國經濟復甦「脈衝性」特徵明顯，一季度報復性反彈，二季度報復性回落。分三大需求看，主要是消費和地產兩年平均增速落後於疫情之前的中樞水平，拖累了整體經濟增速。預計下半年兩大看點分別是經濟的自然修復延續，以及逆周期政策預期升溫，密切關注本月中共中央政治局會議對國內經濟和政策的定調。

國泰君安國際首席經濟學家周浩則指出，第2季GDP按年增速意外遜於預期，未來數日可能迎來對中國經濟增速預估的新一輪下調，不過今年政府制定的5%左右的增長目標依然容易實現。6月單月數據有些積極信號，工業增速遠高於市場預估、投資也優於預期。只是消費依舊疲弱，增速進一步回落。

周浩認為，需要政策對需求側予以支持。進一步降息 依然有必要，最快三季度MLF利率可能再度下調10個基點。降息不僅有助於降低購房者的利息負擔，還能提振消費者購買力。

華創證券投資顧問部總經理屈慶表示，消費偏差，比預期要低，投資也不太好，中國經濟可能還需要推出更多刺激。如果消費和投資不行，本身不夠強的工業可能也支撐不了太久。關鍵看中國官方如何看這個數據，如果有刺激後續會緩和一些，但如果後續沒有，第3季GDP受到去年基數大的拖累會比較明顯。