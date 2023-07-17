iPhone 15提前備貨 帶旺鴻海、和碩

iPhone 15系列新機備貨槪況 資料來源：採訪整理

供應鏈 人士透露，蘋果iPhone 15系列新機發表倒數之際，相關模型機原本應在8月才會提供給周邊製造商，如今已提前在近期釋出，並要求供應鏈提前備貨，以避免重蹈去年歐美聖誕購物節旺季卻苦無產品可出的覆轍，透露蘋果對新iPhone銷量仍深具信心，鴻海 、和碩等供應鏈跟著旺。

蘋果供應鏈向來不評論客戶釋單動態與出貨狀況，但檯面上與檯面下都已陸續「動起來」。以iPhone最大組裝代工廠鴻海為例，已開始大力補強人力，全力備戰準備糧草。

據悉，往年蘋果模型機都是在8月開始低調釋出，而模型機僅針對新機的外觀進行100%擬真，包括全機尺寸以及接口，並不包含內部零組件，主要用意在於讓手機機殼、保護貼等周邊製造商能提前開發模具，讓新機一上市時，就能立刻同步銷售周邊。

業界人士分析，今年蘋果模型機提早一個月釋出，意味供應鏈備貨時間跟著提早，由於此刻手機市場需求仍未完全恢復元氣，蘋果提前備貨雖然充滿風險，但也凸顯出對新機充滿信心，希望一上市就能掀起一波換機潮，搶攻消費者荷包，並避免去年發生缺貨的情況再次發生。

市調機構推估，蘋果今年iPhone 15系列出貨上看8900萬支，比iPhone 14同期的7800萬支成長約14%。Wedbush證券分析師Dan Ives認為，過去四年多估計有2.5億名iPhone用戶未換機，因此預期iPhone 15總體銷量將達2.35億至2.4億支，換機原因之一，可能是有些iPhone用戶想早點換成更普遍使用的Type C介面。

法人認為，手機市場歷經長達一年的寒冬期後，在庫存水位趨向健康後，確實有機會迎來復甦，而iPhone 15許多規格均全面升級，換機需求比以往更強烈，因此銷售量表現有望比去年更好。

雖然日前大立光執行長林恩平曾於法說會示警，部分新機鏡頭模組的感測器良率仍不高，恐延宕出貨時程，不過業界認為，單一零組件的良率問題應該可以很快就獲得解決，對整體零組件與代工廠的備貨力道影響有限。

供應鏈方面，iPhone 15系列機種由台積電操刀A17處理器，大立光供應鏡頭，鴻海、和碩等代工組裝；其中，鴻海的大陸生產基地目前已開始積極動員，將大量生產新機。

價格部分，外傳iPhone 15系列新機可能漲價100至200美元，漲幅約一成至二成，高階款iPhone 15 Pro Max將漲200美元，最頂規的iPhone 15 Pro Max 1TB售價恐高達1800美元，估計將成史上最貴iPhone。