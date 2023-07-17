台積營收不理想 恐二度下修財測

業界傳出，受非蘋手機、傳統伺服器市況恢復速度不如預期影響，台積電將在20日的法說會上，二度下修全年美元營收預期。（路透）

台積電 將在20日舉行法說會，業界傳出，受非蘋手機、傳統伺服器市況恢復速度不如預期影響，恐二度下修全年美元營收預期，由先前首度修正後的年減低至中個位數百分比（1%至6%），擴大為衰退約一成，為市場投下震撼彈。

台積電現正處於法說會前緘默期，不評論外界傳聞。即便全年美元營收財測面臨二次下修疑慮，法人認為，台積電仍會釋出第2季為營運谷底，本季起溫和復甦並將延續至第4季的訊息，同時也會維持全年資本資出320億美元至360億美元的預估值，在景氣緩慢回溫之際，持續投資 先進技術與研發。

今年半導體產業處於庫存調整期，台積電4月法說會時，考量總體經濟情勢衰退和終端市場需求疲軟、IC設計庫存高於預期，以及中國大陸於疫情 解封後終端需求復甦情形不如預期等因素，首度下調今年全年美元營收展望，由原訂較去年成長，轉為衰退低至中個位數百分比（1%至6%）。

業界傳出，由於台積電4月法說會擔憂的大環境負面因素仍未消散，加上近期非蘋應用如手機、傳統伺服器等終端市場持續不振，不時再傳出訂單調整或遞延等狀況，都拖累晶圓代工產業表現。

台積電身為晶圓代工產業龍頭，表現雖然相對抗跌，在大環境充滿考驗之際，仍很難置身事外，因而可能在20日的法說會二度下修年度美元營收展望，預期衰退幅度將擴大至一成。

台積電統計，今年首季營收來自高速運算（HPC）占比為44%，其次是智慧手機（占比34%）。法人認為，高速運算和伺服器產業密不可分，今年看來伺服器產業要全面復甦需等到第3季下旬，雖然AI應用持續高速成長，但實際營收貢獻台積電業績仍有限，整體看來，高速運算相關業務成長幅度，仍仰賴傳統伺服器。

智慧手機市場方面，法人分析，除了蘋果一枝獨秀，其餘非蘋需求仍不如預期，就算蘋果去年仍拿下全球手機市場85%獲利，其餘15%的廠商出貨量原本也不容小覷，相關手機出貨持續低迷拖累下，也不利於晶圓代工產業復甦腳步。

法人認為，目前晶圓代工產業的成熟製程已是庫存調整重災區，主要是不少國際整合元件大廠（IDM）近期才開始調整庫存並減少委外的比重，台積電也難逃衝擊，惟今年營運蹲低之後，2024年有望重回成長軌道。