中國上市航空業 虧損減少500億人民幣

今年上半年中國三大航空公司算是迎來了業績「翻身」。圖為南方航空。（中新社資料照片）

中國航空業打出「翻身仗」，七家A股上市航空公司今年上半年合計虧損123億元至164億元（人民幣，下同，約22.96億美元），與去年上半年虧損666億元相比，今年上半年合計減虧超過500億元。其中春秋、吉祥兩家民營航空公司還轉虧為盈。

證券時報報導，相比先前受新冠疫情影響連年虧損擴大，今年上半年中國三大航空公司算是迎來了業績「翻身」，中國國航、東方航空、南方航空分別預計上半年與去年同期相比減虧超八成、超六成以及超七成。

澎湃新聞報導，國航、東航 、南航三大航，上半年預計虧損分別為32億元至39億元、55億元至69億元、25億元至33億元。

談及預虧原因，三大航司均提及受國際航班恢復不及預期、人民幣兌美元匯率 貶值，油價保持高位波動等不利因素，使公司經營壓力巨大。不過三大航司透過強化成本管控以及加快盤活閒置資源等方法實現減虧。

海航控股、華夏航空兩家也實現減虧。海航控股預計上半年虧損15億元到21億元，上年同期虧損128億元。華夏航空預計上半年淨利潤 虧損5億元到9億元，上年同期虧損9.5億元。

春秋和吉祥兩家民營航司表現亮眼，上半年均轉虧為盈。春秋航空預計淨利潤約為6.5億元至8.5億元，而上年同期虧損12.5億元。

春秋航空表示，2023年來，多重不利因素顯著緩和，大眾旅行意願得以釋放，民航業迎來復甦拐點，境內積壓需求得到較好釋放，國際及地區航線穩步恢復，促使公司主業大幅改善。

吉祥航空預計淨利潤約為5500萬元到8000萬元，上年同期虧損近19億元。吉祥航空表示，上半年受益於行業恢復、旅客出行需求增加。