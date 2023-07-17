中國6月房價失色 今年來最弱 一線城市中古屋領跌

中國國家統計局15日發布最新數據，6月商品住宅售價整體下降。圖為福州一處建案的銷售中心。（中新社資料照片）

中國國家統計局15日發布最新房價 數據，6月住宅售價整體下降。其中，各線城市新建住宅售價較前月持平或略降，為今年最弱表現。二手房價較前月跌幅擴大，其中，具有房市「風向標」意義的一線城市二手房領跌。

統計局數據顯示，6月70個大中城市中，住宅銷售價格較前月上漲城市數減少，新建住宅和二手住宅銷售價格上漲城市分別有31個和7個，比前月分別減少15個和8個。

從新建商品住宅看，6月一線城市售價由前月上漲0.1%轉為持平，其中北京 、上海分別上漲0.1%和0.4%，廣州、深圳分別下降0.1%和0.3%。二線城市售價由前月上漲0.2%轉為持平；三線城市售價由前月持平轉為下降0.1%。

據澎湃新聞報導，易居研究院根據統計局數據簡單算術平均計算，6月70個城市新建商品住宅價格指數月漲幅為-0.1%，年漲幅為-0.4%。最大的特徵在於，房價指數月漲幅指標在連續4個月上漲的基礎上，當前出現了下跌。

統計局數據顯示，從二手住宅看，6月一線城市售價相較前月下降0.7%，降幅比前月擴大0.3個百分點；二、三線城市售價均下降0.4%，降幅比前月分別擴大0.1和0.2個百分點。

諸葛數據研究中心高級分析師陳霄指出，從漲跌幅情況來看，6月70城二手住宅價格較前月下降0.44%，跌幅擴大0.21個百分點，至此，自5月以來二手房價格連續兩月下滑。

陳霄認為，二手房市場下行壓力加大，一方面業主對後市信心不足，掛牌量大增，供需之間的不平衡加劇，房價上漲動力削弱。

而另一方面，在新房市場分流作用下，二手房低價出售情緒增長。當前來看，二手房下行的壓力要大於新房。

據中國網報導，58安居客研究院院長張波指出，從6月房價數據來看，無論是一線還是二、三線城市房價下降的面積有所擴大，尤其是二手房市場下降表現更為明顯，這顯示中國房市階段性下調趨勢已經確定。

張波提到，總體來看，第2季整體市場的降溫已經確立，弱二線、以及三四線城市，市場供大於求的特點明顯，房價下行的壓力增強，目前政策層面主要透過大力放鬆公積金貸款 、強化購房補貼、以及降低首付比拉動需求側的操作為主，但政策在市場上的效力釋放並不明顯、不持續。

張波認為，7月房市價格應會持續下跌，後續隨著官方不斷推出金融和房市政策，預計第3季房價整體企穩的機率較大。