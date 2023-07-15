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台灣熱錢如瘋狗浪 央行進場「築堤防」

記者陳美君／綜合報導

台灣熱錢如瘋狗浪，14日狂匯入約9億美元，由於國內美元買盤相對空虛，中央銀行為避免匯市過度失序，14日進場大買美元調節「築堤防」，新台幣匯率終場仍強升1.93角，收在30.893元，連四升並創近一個月新高，總成交量為18.16億美元。

央行統計顯示，近四個交易日以來，新台幣匯率累計強升4.92角，新台幣匯率也迅速回到30字頭。匯銀主管表示，若此一趨勢不變，最快下周就有機會挑戰30.5元關卡。

匯銀主管指出，美國最新公布的6月生產者物價指數（PPI）年增0.1%，為2020年8月以來的最低紀錄，加上先前公布的消費者物價指數（CPI）年增率也低於市場預期，顯示美國通膨持續降溫，市場樂觀期待，聯準會升息循環已接近尾聲、利率近期可望見頂。

匯銀主管說，美國通膨降溫，美元指數跌破100大關，激勵非美貨幣強彈，熱錢也大舉匯入台灣，創造國內股匯雙漲行情。

在熱錢不斷匯入下，新台幣匯率14日盤中最高升抵30.84元、最多升值2.46角，匯銀主管說，因美元買盤相對稀少，央行全天都進場調節，尾盤更是一舉將新台幣匯率的升值金額壓至2角以下，以升值1.93角作收。

展望下周，匯銀主管說，新台幣匯率一天就狂升2角，因此下周的震盪區間恐將擴大至30.5~31元，熱錢動向、台股強弱與主要亞幣走勢，為影響新台幣匯率的三大關鍵變數。

央行統計顯示，美元指數14日下挫0.52%，非美貨幣幾乎全數對美元升值，其中又以韓元最為強勢。韓元14日升值0.65%，新台幣升幅0.62%、略為落後。

匯率 央行 貨幣

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