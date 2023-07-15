中國國內旅遊收入 上半年達3211億美元 回到疫前8成
中國文化和旅遊部發布最新國旅數據，今年上半年中國國內旅遊總人次23.84億，恢復到疫情前2019年同期的77%；中國國內旅遊收入人民幣2.3兆（約3211億美元），約恢復至2019年同期82%，顯示疫後中國民眾旅遊消費意願逐漸回升，但旅遊市場仍有復甦空間。
中新社報導，根據抽樣調查統計結果，今年上半年中國國旅總人次比去年增加9.29億人次，年增率達63.9%。其中，城鎮居民國內旅遊人次18.59億，年增70.4%；農村居民國內旅遊人次5.25億，年增44.2%。
今年上半年中國國旅收入比去年增加人民幣1.12兆（約1563億美元），增幅高達95.9%。其中，城鎮居民出遊花費人民幣1.98兆元（約2764億美元），年增108.9%；農村居民出遊花費人民幣0.32兆元（約446億美元），年增41.5%。
21世紀經濟報導分析，旅遊收入比旅遊總人次增長更高的原因是，長線旅遊比重擴大，以及旅遊產品價格上漲。值得注意的是，中國今年五一、端午假期出遊人潮爆滿，旅遊人次甚至比疫前增加，但有分析指出，人均旅遊消費下降，民眾疫後消費力仍有待提升。
依照季度來看，今年第1季中國國旅總人次12.16億，年增46.5%；第2季國旅總人次11.68億，年增86.9%。
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