我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

光大集團前董座唐雙寧被查 金融反腐震動中國金融圈

中國國內旅遊收入 上半年達3211億美元 回到疫前8成

記者陳宥菘／綜合報導
2023上半年中國國內旅遊收入達人民幣2.3兆。 （中新社）
2023上半年中國國內旅遊收入達人民幣2.3兆。 （中新社）

中國文化和旅遊部發布最新國旅數據，今年上半年中國國內旅遊總人次23.84億，恢復到疫情前2019年同期的77%；中國國內旅遊收入人民幣2.3兆（約3211億美元），約恢復至2019年同期82%，顯示疫後中國民眾旅遊消費意願逐漸回升，但旅遊市場仍有復甦空間。

中新社報導，根據抽樣調查統計結果，今年上半年中國國旅總人次比去年增加9.29億人次，年增率達63.9%。其中，城鎮居民國內旅遊人次18.59億，年增70.4%；農村居民國內旅遊人次5.25億，年增44.2%。

今年上半年中國國旅收入比去年增加人民幣1.12兆（約1563億美元），增幅高達95.9%。其中，城鎮居民出遊花費人民幣1.98兆元（約2764億美元），年增108.9%；農村居民出遊花費人民幣0.32兆元（約446億美元），年增41.5%。

21世紀經濟報導分析，旅遊收入比旅遊總人次增長更高的原因是，長線旅遊比重擴大，以及旅遊產品價格上漲。值得注意的是，中國今年五一、端午假期出遊人潮爆滿，旅遊人次甚至比疫前增加，但有分析指出，人均旅遊消費下降，民眾疫後消費力仍有待提升。

依照季度來看，今年第1季中國國旅總人次12.16億，年增46.5%；第2季國旅總人次11.68億，年增86.9%。

疫情 端午

上一則

中國人行維穩人民幣 手段不致太佛系

下一則

中國人行：下半年不會有通縮風險 8月起CPI將向上

延伸閱讀

費城福建同鄉聯合會&賓州中國和平統一促進會　慶祝端午及雙親節

費城福建同鄉聯合會&賓州中國和平統一促進會　慶祝端午及雙親節
喜瑞都端午聯歡會 李三寶展墨寶「離騷」

喜瑞都端午聯歡會 李三寶展墨寶「離騷」
兩岸關係如同端午粽子

兩岸關係如同端午粽子
暨南大學南加校友會慶端午 啖粽子、抽好禮

暨南大學南加校友會慶端午 啖粽子、抽好禮

熱門新聞

中國今年上半年對美國的出口貿易額，將被墨西哥和加拿大超越，失去美國最大進口來源國的地位。 （路透）

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

2023-07-14 07:51
高盛集團預估，印度的經濟實力到2075年不只將超越日本與德國，甚至將取代美國，成為全球第二大經濟體。（路透）

美國將落到全球第3大經濟體？高盛稱「這時候」見分曉

2023-07-10 07:41
股市觀察家提醒投資人，在估值已屬牽強且利率持續走高的情況下，美股可能面臨走勢坎坷的下半年，宜慎防1987下半年崩盤慘況重演。圖／美聯社

美股下半年走勢恐像1987？巴隆：慎防黑色星期一重現

2023-07-08 12:46
總部在新加坡的中資電子商務平台Shein，迅速崛起，風靡美國，計畫挑戰電子商務巨頭亞馬遜。(路透)

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

2023-07-10 00:07
美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年。（路透）

美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

2023-07-08 19:14
長期看好美股的Fundstrat全球顧問公司研究主管湯姆李說，AI進步和Fed成功遏制通膨，將帶領美股下半年創造新的牛市。 （路透）

料中美股上半年大漲 這位華爾街大多頭怎麼看下半年？

2023-07-09 18:01

超人氣

更多 >
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡
長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪