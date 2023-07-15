中國人行：下半年不會有通縮風險 8月起CPI將向上

中國人民銀行副行長劉國強強調，中國下半年不會有通縮風險。圖為今年「五一」期間海南海口一家免稅店內遊客正在購物。（新華社資料照片）

中國疫後經濟恢復速度不如預期，6月消費者物價指數（CPI）零通膨表現更引外界擔憂正面臨通貨緊縮危機。對此，中國人民銀行（央行 ）副行長劉國強14日特別對外強調，中國目前沒有出現通縮，下半年也不會有通縮風險。

中國國務院 14日針對今年上半年金融統計數據舉行新聞發布會，劉國強在會上表示，當前中國經濟面臨的一些挑戰屬於疫後經濟復甦過程中的正常現象，對於存在的問題，確實也不能迴避。他說，國際上疫情 過後消費和經濟恢復都需要時間，一般認為，恢復正常需要一年左右的時間，中國疫情平穩剛半年左右。

此前，中國國家統計局公布6月CPI年增率0%，較5月下滑0.2個百分點，是近28個月來新低；6月生產者物價指數（PPI）年降幅擴大為5.4%，創近7年半來新低，引發外界擔憂，中國是否面臨通貨緊縮威脅？

劉國強坦言，7月CPI可能還會下行，這主要是需求恢復時滯和基期影響導致的「階段性現象」，隨著政策效果不斷顯現，供需缺口將進一步彌合，8月後CPI有望開始逐步上行，預計全年CPI總體走勢呈U型，年內物價水平先降後升，年底有望向1%靠攏。

他特別強調，中國宏觀經濟穩步恢復、廣義貨幣供給（M2）保持較快增長，與歷史上的典型通縮存在明顯差異，「所以我們說目前沒有出現通縮，下半年也不會有通縮風險」。

劉國強表示，中國經濟循環和居民收入、消費等現已出現積極好轉。他認為，在全球政治經濟形勢錯綜複雜，中國內在發展潛力較強，市場預期也總體平穩，有效應對了外部環境變化。從長遠趨勢看，當前科技創新動力不斷增強，綠色轉型穩步推進，消費市場逐步回暖升級，高質量發展的力量正不斷積累。