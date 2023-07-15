中國人行維穩人民幣 手段不致太佛系

中國人民銀行（央行 ）副行長劉國強14日表示，人民幣匯率 可能升也可能貶，但不會偏到哪裡去，仍然會保持雙向波動、動態均衡。必要時會出手對單邊行為進行糾偏，「不會沒有定力，也不會太佛系」。

人民幣匯率近期高低起伏，先是在5月中旬跌破7關口，6月底一度走貶逼近7.3，直到近日展開大反彈。在岸人民幣對美元匯率14日下午盤以7.1325作收，較前一交易日升277點或0.39％，整周大幅升值1011點或1.40％，來到近一個月最高。

針對人民幣匯率波動情形，劉國強14日在國務院 新聞發布會上表示，從當前看，人民幣匯率雖然有所貶值，但是沒有偏離基本面，人行也已採取措施管理預期，外匯市場運行平穩，金融機構、企業、居民的結售匯行為理性有序，市場預期基本穩定。他並形容，目前外匯市場既沒有「大媽」，也沒有「大鱷」。

劉國強說，經過近年多輪外部衝擊後，央行已積累豐富的應對經驗，有信心、有條件、有能力維護外匯市場平穩運行，會根據情況的需要合理使用政策工具，「既不會沒有定力，也不會太佛系」。

他指出，大陸是大型開放經濟體，匯率受到各種因素的影響，既可能升，也可能貶，但是往上、往下，都不會偏到哪裡去。