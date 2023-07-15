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中國新能源車 拚年增30% 估銷售900萬輛

記者林宸誼／綜合報導
中國汽車工業協會副秘書長陳士華預估，今年全年中國新能源汽車銷量將達到900萬輛。（中新社）
中國汽車工業協會副秘書長陳士華預估，今年全年中國新能源汽車銷量將達到900萬輛。（中新社）

中國汽車工業協會（中汽協）副秘書長陳士華表示，今年上半年中國新能源汽車保持較快的增長速度，今年整體來看，預計全年新能源汽車銷量將達到900萬輛。

中汽協統計數據顯示，2022年中國新能源汽車產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，分別年增96.9%和93.4%，連續八年保持全球第一。

如果陳士華預測成真，那麼今年中國新能源汽車的銷量將年增30.68%。

中國證券報報導，陳士華在一場論壇上認為，目前三線及以下城市新能源汽車滲透率仍較低，並不是消費者不認識、不認可新能源汽車，而是基礎設施建設跟不上。

陳士華指出，隨著包括充電設施進一步布局等國家利多政策的公布，未來幾年，中國三、四線以下城市，乃至農村地區將成為新能源汽車發展的新一波高點，成為銷量增長的主要力量。

針對今年新能源汽車的發展，陳士華表示，今年政策切換帶來產業的波動，目前來看仍將有幾個月的陣痛期，「國家仍將汽車產業作為一個抓手（切入點），今年以來政策主要集中在新能源汽車，包括新能源汽車下鄉、充電樁下鄉以及購置稅減免政策，新能源汽車快速增長趨勢是確定的。」

陳士華提到，今年以來，與新能源汽車相關的政策不斷加碼，特別是近兩個月，相關政策幾乎貫穿全月，多項政策都明確指示「挖掘農村新能源潛力」將成為接下來的重點。

每日經濟新聞報導，中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）於本月初曾發布預測，預計2023年中國新能源乘用車銷量為850萬輛，狹義乘用車銷量預計為2350萬輛，年度新能源車滲透率將達到36%。

乘聯會秘書長崔東樹認為，2023年新能源車市場呈現逐月走高的特徵，隨著第2季大量有競爭力的新產品推出，價格促銷力度不斷加大，消費者購買熱情逐步釋放。

各廠商和經銷商為衝刺上半年目標，積極展開各種促銷活動，地方性補貼疊加上企業上半年衝量雙重優惠，支撐終端零售持續升溫。

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