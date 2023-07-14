華為靠專利許可 去年賺5.6億美元

華為 13日在「2023創新和智慧財產權論壇」上公布其4G和5G 手機、Wi-Fi 6設備和物聯網產品的專利許可費率。會上公布數據顯示，截止2022年底，華為在全球共持有有效授權專利超過12萬件。

中新經緯報導，華為對4G和5G手機設置的許可費率上限分別為每台1.5美元和2.5美元，對Wi-Fi 6消費類設備設置的許可費率為每台0.5美元。對於以物聯網技術為核心的設備，華為設置的許可費率是淨售價的1％，每台費率最高不超過0.75美元，而對於透過物聯網增強聯接的設備，許可費率則為每台0.3–1美元。

會上透露資訊顯示，華為歷史上累計支付的專利許可費約是許可收入的三倍，2022年華為專利許可收入為5.6億美元，主要來自標準必要專利。

據深圳商報報導，華為首席法務官宋柳平說，回顧2022年，嚴峻的外部環境和非市場因素，繼續影響著該公司經營。面向未來，華為持續加大研發投入，2022年研發投入達到人民幣1615億元（約224.8億美元），占全年收入的25.1％，處於歷史高位，十年累計投入的研發費用超過人民幣9773億元（約1360.7億美元）。