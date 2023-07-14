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英特爾強攻中國AI晶片市場 推出降規版 獲當地伺服器巨頭採用

國際中心、記者鐘惠玲／綜合報導
英特爾推出專為中國市場設計的AI加速器「Habana Gaudi2」降規版晶片，在符合美方規範的前提下，與勁敵輝達爭奪中國AI晶片市場，再度炒熱話題。（路透資料照片）
英特爾推出專為中國市場設計的AI加速器「Habana Gaudi2」降規版晶片，在符合美方規範的前提下，與勁敵輝達爭奪中國AI晶片市場，再度炒熱話題。（路透資料照片）

英特爾（Intel）衝刺AI晶片布局，推出專為中國市場設計的AI加速器「Habana Gaudi2」降規版晶片，在符合美方規範的前提下，與勁敵輝達爭奪中國AI晶片市場，已獲得浪潮集團、新華三及超聚變等中國伺服器巨頭採用，再度炒熱AI話題。

「Habana Gaudi2」降規版本晶片以7奈米生產。業界看好，英特爾在中國AI晶片拓市獲得當地伺服器巨頭採用，有助日月光、欣興等供應鏈，以及浪潮主要伺服器代工廠神達等後市。

在美國禁令限制下，晶片製造商不得銷售效能高於I／O頻寬每秒600 GB的處理器到中國，輝達因此推出A100的降規版晶片「A800」，之後又宣布H100的降規版本「H800」晶片。如今英特爾也在中國推出降規版AI晶片，凸顯兩大廠都高度重視中國市場。

科技網站The Register、中國一財全球的英文網站報導指出，英特爾資料中心與AI事業群副總裁兼中國區總經理陳葆立在北京發表專為中國市場設計的降規版Habana Gaudi2晶片，獲得浪潮集團、新華三及超聚變等中國伺服器巨頭採用。

香港南華早報指出，英特爾執行副總裁兼資料中心與AI事業群總經理莉薇拉（Sandra Rivera）在記者會上說，中國需求強化英特爾提供客戶「廣泛硬體選擇」的承諾，上述晶片是降低進入中國市場的阻礙，提高客戶透過雲端和智慧邊緣技術部署AI的能力。

莉薇拉表示，過去六個月以來，AI加速器晶片因為AI模型，突然再度大受歡迎，英特爾將投資更多資源與下一步，讓當地團隊能加速中國市場產品競爭。

Gaudi2晶片是由英特爾2019年以20億美元收購的Habana實驗室所開發，去年5月在美國推出，目標與輝達的A100繪圖晶片相競爭。外電指出，Gaudi2晶片號稱在ResNet-50電腦視覺和BERT自然語言處理模型的測試中，效能比輝達的A100高一倍左右。

英特爾強調，中國市場對AI解決方案需求強勁，該公司是合法合規在中國繼續支持客戶，不管是Gaudi 2或未來將於明年推出的Gaudi 3晶片，都會推出中國特規定製產品，以滿足當地客戶需求。英特爾並規劃2025年時，將Gaudi系列AI晶片與繪圖晶片的路線圖合二為一，推出更具整合性的繪圖晶片產品。

晶片 AI 輝達

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