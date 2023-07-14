台積電股價強漲 市值返15兆台幣

台積電 下20日將舉行線上法說會，股價提前暖場，在周三ADR走強帶動下，13日台灣普通股以新台幣585元收市，上漲7元，漲幅1.21%，市值重返新台幣15兆元（約4804億美元）大關，達約新台幣15.17兆元（約4859億美元）。

美股強漲，讓台積電市值在六個交易日後再度回到新台幣15兆元之上。台積電近一個月交易日股價與市值在新台幣600元以下整理，市值在新台幣15兆元附近徘徊。

籌碼面部分，外資13日買超台積電1.26萬餘張，連續三個交易日共買超2.27萬餘張，提前展開押寶行情。台積電股價反彈，融資 穩步減肥，連續三個交易日下滑，借券賣出張數小幅提升。

台積電預定20日召開線上法說會，屆時公布財報展望。法人預期，台積電第2季財測順利達標，代表營運落底後，蘋果新機備貨啟動與3奈米放量，下半年動能轉強，推估台積電今年第3季單季美元營收將重返170億美元之上，有望季成長超過11%，甚至上看21%。

終端應用方面，法人認為，第3季僅蘋果動能最強，其餘應用仍在庫存調整、或僅出現急短單，預期第3季營收仍年減，該季營收估為歷年同期次高。

外界認為，台積電法說會中，景氣看法、今年資本支出、海內外布局、先進製程等進展仍是焦點。日本 媒體報導台積電傳將擴建日本熊本第二廠，已成為市場討論話題。