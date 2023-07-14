人民幣反彈 在岸、離岸升破7.17價位

近期跌跌不休的人民幣展開反彈，在岸及離岸人民幣對美元匯率13日雙雙升破7.17。（路透資料照片）

隨著美國通膨數據超乎市場預期回落，美元指數走低，近期跌跌不休的人民幣展開較大反彈，在岸及離岸人民幣對美元匯率 13日雙雙升破7.17，累計7月以來均升值超過千點。

統計顯示，相較6月末的低點7.2855，進入7月後，離岸人民幣對美元匯率以13日盤中最高價7.1604計算，月內累計升幅超過1.8%。同期間，在岸人民幣累計升幅也接近1.5％。

值得注意的是，6月30日以來，中國人民銀行（央行）多管齊下的預期管理，及時止住人民幣快速貶值趨勢。由於匯率預期是短期內影響人民幣匯率波動最重要的原因之一，人行匯率預期管理工具的儲備和使用，對於平抑市場一致預期至關重要。

人行行長易綱近日亦發表《貨幣 政策的自主性、有效性與經濟金融穩定》文章指出，下一步要保持總量適度，堅持實施穩健的貨幣政策，把握好貨幣政策調控的力度與節奏，堅持不搞大水漫灌，不超發貨幣，為實體經濟提供更有力、更高品質的支持。

易綱還表示，在近年來全球主要發達經濟體利率 大幅變化的環境下，中國大陸的貨幣政策沒有簡單跟隨，而是堅持「以我為主」，自主性和有效性明顯上升。在做好逆周期調節的同時，注重跨周期調節和跨區域平衡，在收緊和放鬆兩個方向都相對審慎、留有餘地，貨幣政策始終運行在正常區間，實際利率與潛在經濟增速大體匹配。

他還指，近年來人民幣匯率彈性顯著增強，提高了利率調控的自主性，促進宏觀經濟穩定，經濟基本面穩定又對匯率穩定形成支撐，外匯市場運行更有韌性，利率和匯率之間形成良性互動。

外匯交易員認為，美元快速回調後，人民幣看貶預期收斂，預期監管繼續降低對中間價的過濾力度。

中金公司在最新研報中指出，隨著美國聯準會正式結束升息周期，以及美國經濟經歷一段時間的放緩壓力，美國聯準會可能不再打壓降息預期。此外，加上大陸經濟在下半年將持續復甦並帶動市場的風險偏好回暖，美元的走弱壓力將凸顯，有助人民幣企穩回升。