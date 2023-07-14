我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 缺席多場重要活動

新能源車轉型滯後 中日合資廣汽三菱廠臨時停產

財經新聞組／綜合報導

中日合資車廠廣汽三菱12日向員工發信，稱因銷售遠未達預期，經營陷入困境，6月正式進入臨時停產階段，並會優化員工結構。媒體指新能源汽車轉型滯後是廣汽三菱的主要「死因」之一。

第一財經報導，網路流傳一封「致廣汽三菱全體員工的一封信」，表示廣汽三菱受市場轉型影響，銷售遠未達預期，經營陷入困境。

信中表示，在行業變革的大環境下，公司管理層和股東經過慎重討論，於6月份正式進入臨時停產階段，並需按實際情況優化人員結構。

廣汽集團回應第一財經時表示，上述情況屬實，廣汽三菱的股東三方正盡全力推動企業紓困轉型，將按實際情況依法依規優化人員結構。據悉，廣汽三菱已經公布員工安置方案。

報導表示，廣汽三菱於2012年成立，年銷量曾在2018年創歷史新高，達14.4萬輛，但此後開始斷崖式下滑，2019年至2022年銷量分別為13.3萬輛、7.5萬輛、6.6萬輛和3.36萬輛，分別年降7.64%、43.62%、11.99%和49.13%。

長沙工廠是廣汽三菱唯一的生產基地，設計產能為每年20萬輛。然而去年廣汽三菱產銷量均未超過4萬輛，產能利用率僅為17.75%。

根據中國乘聯會的最新數據，今年前5個月，廣汽三菱累計產量僅為3367輛，年降75%，單是今年5月銷量為0。

報導指出，此前有市場消息稱，廣汽三菱在今年3至5月暫停新車生產。今年5月市場傳出三菱汽車或將退出中國，三菱當時回應，現階段還未決定撤出中國業務，但必須進行架構改革，並指公司將視情況決定是否在6月後恢復生產。

報導指出，新能源汽車轉型滯後被認為是廣汽三菱近幾年在中國加速被邊緣化的主要原因之一。廣汽三菱去年全年虧損近人民幣20億元（約2.7億美元），年底時資產負債率已經升至98.33%，處於資不抵債的邊緣。

根據中國企查查，廣汽三菱是由廣州汽車集團、三菱自動車株式會社、三菱商事株式會社三方合資經營的中外合資企業。

紓困

上一則

華為靠專利許可 去年賺5.6億美元

下一則

人民幣反彈 在岸、離岸升破7.17價位

延伸閱讀

轉型遠距工作 商辦價值大減

轉型遠距工作 商辦價值大減
業績差 迪士尼擬售ESPN股權

業績差 迪士尼擬售ESPN股權
國稅局和安全峰會宣布特別夏季系列活動 保持警惕 防範身份盜竊

國稅局和安全峰會宣布特別夏季系列活動 保持警惕 防範身份盜竊
迪士尼演員轉型「賣肉」 自認超帥

迪士尼演員轉型「賣肉」 自認超帥

熱門新聞

高盛集團預估，印度的經濟實力到2075年不只將超越日本與德國，甚至將取代美國，成為全球第二大經濟體。（路透）

美國將落到全球第3大經濟體？高盛稱「這時候」見分曉

2023-07-10 07:41
股市觀察家提醒投資人，在估值已屬牽強且利率持續走高的情況下，美股可能面臨走勢坎坷的下半年，宜慎防1987下半年崩盤慘況重演。圖／美聯社

美股下半年走勢恐像1987？巴隆：慎防黑色星期一重現

2023-07-08 12:46
總部在新加坡的中資電子商務平台Shein，迅速崛起，風靡美國，計畫挑戰電子商務巨頭亞馬遜。(路透)

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

2023-07-10 00:07
兩大富豪查克柏格（左）與馬斯克（右）的「鐵籠格鬥」尚未登場，但一場虛擬格鬥已在推特與Threads之間展開。（美聯社）

馬斯克vs.查克柏格虛擬格鬥開打 Threads氣勢逼人贏首回合

2023-07-07 07:31
美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年。（路透）

美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

2023-07-08 19:14
長期看好美股的Fundstrat全球顧問公司研究主管湯姆李說，AI進步和Fed成功遏制通膨，將帶領美股下半年創造新的牛市。 （路透）

料中美股上半年大漲 這位華爾街大多頭怎麼看下半年？

2023-07-09 18:01

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡