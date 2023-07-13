我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州推「酷熱準備」護社區 避暑中心可即時查詢

珍妮佛勞倫斯等明星拒和解 好萊塢大罷工將上演？

中國上市500強 工行最賺錢 航空業虧損最多

記者黃雅慧／綜合報導
財富中文網公布2023年中國上市公司500強榜單中，中國工商銀行為最賺錢的公司。(中新社)
財富中文網公布2023年中國上市公司500強榜單中，中國工商銀行為最賺錢的公司。(中新社)

財富中文網11日發布2023年「財富」中國上市公司500強排行榜。今年榜單前三名的公司依次是中石化、中石油和中國建築。在盈利能力方面，儘管全球金融市場波動，加上內外環境不確定，銀行依舊最賺錢，其中工商銀行榮登最會賺錢的企業，利潤達約人民幣3605億元（約500億美元）。

財富指出，500家上榜的中國上市公司總營業收入達到人民幣65.8兆元，淨利潤為人民幣4.7兆元。上榜公司的年營收門檻接近人民幣237億元。

綜觀前十名榜單，大多以國有企業為主。其中，中國平安位列第五，為非國有企業第一名，民企京東位列第七位，阿里巴巴則位列第十位。

值得注意的是，新能源汽車行業造車新勢力「蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車」也進入榜單，排名分別是263名、450名與287名。

外界關注到底中國哪些企業最賺錢？商業銀行的利潤總和達到了所有500家上市公司利潤的40%。具體從榜單來看，除五家商業銀行外，騰訊以人民幣1,882億元淨利潤排在利潤榜第五位；能源行業獲利也不容小覷，中國石油和中國海油分別位列利潤榜第六、七位。

榜單上最賺錢的十家公司（工行、建行、農行、中行、騰訊、中石油、中海油、招行、中移動、中遠海運）去年總利潤超過人民幣2兆元，約占上榜公司利潤總和的43%。

而在淨利潤率方面，排位最高的是天津九安醫療，淨利潤率高達60.9%；第二位的是天齊鋰業，淨利潤率約為59.6%。騰訊控股在該子榜中排名第29位。

另外，如果從行業類別來看，上榜數公司最多行業依次為金屬、房地產、化工、機械設備、建築、交通運輸、商業銀行與電力等等。

今年500家上榜的中國上市公司中，共計有68家上市公司未能實現盈利，虧損總額約為人民幣4739億元。居虧損榜前三位的均為航空公司。虧損最多的是中國國航，虧損額超過人民幣386億元；東方航空和南方航空分列虧損榜第二、三位。

中國上市公司500強排行榜由「財富」（中文版）與中金公司合作編制。官網顯示，他們考量了全球範圍內最大的中國上市企業在過去一年的業績和成就編製而成。

利潤 石油 房地產

上一則

疫情前後 物流人力需求反差大

下一則

股市過度自滿 下半年恐跌5%

延伸閱讀

中國2023上市公司500強 銀行業最賺 航空業最虧

中國2023上市公司500強 銀行業最賺 航空業最虧
花51萬買「終生頭等艙」新州狂男30年里程可來回月球48趟

花51萬買「終生頭等艙」新州狂男30年里程可來回月球48趟
新航CEO吳俊鵬去年薪酬激增86% 傲視航空業

新航CEO吳俊鵬去年薪酬激增86% 傲視航空業
逼近疫前水準 國際航空協會展望：今年航空旅客量料大增28%

逼近疫前水準 國際航空協會展望：今年航空旅客量料大增28%

熱門新聞

高盛集團預估，印度的經濟實力到2075年不只將超越日本與德國，甚至將取代美國，成為全球第二大經濟體。（路透）

美國將落到全球第3大經濟體？高盛稱「這時候」見分曉

2023-07-10 07:41
股市觀察家提醒投資人，在估值已屬牽強且利率持續走高的情況下，美股可能面臨走勢坎坷的下半年，宜慎防1987下半年崩盤慘況重演。圖／美聯社

美股下半年走勢恐像1987？巴隆：慎防黑色星期一重現

2023-07-08 12:46
總部在新加坡的中資電子商務平台Shein，迅速崛起，風靡美國，計畫挑戰電子商務巨頭亞馬遜。(路透)

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

2023-07-10 00:07
兩大富豪查克柏格（左）與馬斯克（右）的「鐵籠格鬥」尚未登場，但一場虛擬格鬥已在推特與Threads之間展開。（美聯社）

馬斯克vs.查克柏格虛擬格鬥開打 Threads氣勢逼人贏首回合

2023-07-07 07:31
美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年。（路透）

美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

2023-07-08 19:14
長期看好美股的Fundstrat全球顧問公司研究主管湯姆李說，AI進步和Fed成功遏制通膨，將帶領美股下半年創造新的牛市。 （路透）

料中美股上半年大漲 這位華爾街大多頭怎麼看下半年？

2023-07-09 18:01

超人氣

更多 >
台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了
約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元

約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元
台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了
專家傳授五招 助你機上睡好覺

專家傳授五招 助你機上睡好覺
世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群