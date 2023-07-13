超微蘇姿丰提前訪台 炒熱AI

超微執行長蘇姿丰。（本報資料照片）

超微執行長蘇姿丰下周將訪台，公開露臉時間比外界原預期的下周三（19日）更早，將於下周一（17日）出席國立陽明交通大學頒授其名譽博士學位典禮。輝達 執行長黃仁勳之前於台北國際電腦展期間訪台，掀起一陣AI 旋風，如今蘇姿丰提前在台出席公開活動，市場預料將再炒熱新一波AI話題。

據悉，蘇姿丰原訂下周訪台的行程是拜訪供應鏈客戶與廠商，並參加超微19日舉辦的業界交流活動。此次蘇姿丰提前在陽明交大露臉，市場關注她釋出超微在AI、伺服器、PC與繪圖晶片 等主要業務的動態，尤其在當紅的AI晶片領域與輝達交鋒、爭搶市占率的策略，以及對AI市況的看法。

超微在繪圖晶片領域與輝達競爭，近期在AI應用再度短兵相接。超微標榜其技術驅動全球前十大最快超級電腦中的七部，先前在美國舊金山舉行資料中心與人工智慧技術發表會，蘇姿丰表示，AI正是形塑下一代運算的決定性技術，這也是超微最大、最具策略性的長期成長機會。

為了搶占市場，超微積極布局AI加速器產品線，包括MI200系列、送樣中的MI300A，與日前發表的MI300X。

其中，Instinct MI300A標榜是全球第一個為AI與高效能運算（HPC）應用而開發的APU加速器；MI300X則強調是因應生成式AI應用而開發的產品，超微規劃將於本季提供樣本給大客戶，第4季全面生產。

超微新品當中，以MI300X最受關注，超微對該產品相當有自信，強調其電晶體數量高達1530億個，記憶體與頻寬分別是輝達H100的2.4倍與1.6倍，性能更加提升，支援更大語言模型的運算。

蘇姿丰認為，目前仍處於AI生命周期非常早期的階段，對超微來說，還有很大的機會。

針對AI發展，蘇姿丰先前公開表示，超微聚焦於三大關鍵領域，首先是為AI訓練與推論提供廣泛、高效能的GPU、CPU解決方案，與自適應計算解決方案組合。其次是提供開放且經過驗證的軟體平台，可使超微AI產品被廣泛且容易地部署。第三是與產業界合作，並擴大已建立的深度合作夥伴關係，使得整個生態系都能大規模加速導入AI解決方案。