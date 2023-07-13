我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州推「酷熱準備」護社區 避暑中心可即時查詢

珍妮佛勞倫斯等明星拒和解 好萊塢大罷工將上演？

鴻海印度布局 傳設立4、5條晶片產線

編譯葉亭均、記者吳凱中／綜合報導

鴻海集團與印度Vedanta集團分道揚鑣後，表明將持續尋找印度合作夥伴，共同投入當地半導體市場。印度經濟時報引述消息人士報導，鴻海集團已向印度政府表示，希望在印度設立四到五條晶片產線，且設廠案有可能在45至60天內向政府遞交他們的最終申請。

鴻海集團11日在另一份聲明表示，將依據印度半導體計畫，重新遞件申請在印度的半導體計畫，並尋找最佳合作夥伴。該公司10日晚間已正式宣布終止與印度Vedanta集團合作建立半導體事業的關係。

印度經濟時報最新報導指出，一位高層官員表示，鴻海已向印度電子及資訊科技部告知，有關與技術合作夥伴簽訂至少兩份瞭解備忘錄（MoU）的細節。

印度官員表示：「我們已要求他們簽署最終協議，並且告訴我們有關擬議中技術、協議本質、涉及的人員等細節。」這位官員說，這家技術合作夥伴可能會持有新合作夥伴中的一些股權。

官員表示：「由於鴻海了解程序，他們應該能夠在45天至60天內遞交他們的最終申請並宣告。」

報導引述消息人士說法，鴻海已向印度政府表示，該公司希望在印度設立四到五條晶片產線。鴻海至少會有其中一條產線設在古吉拉特邦（Gujarat），但也會研議在其他地點設立產線的可能性。

對此，熟知印度當地產業生態的業界人士表示，這是典型印度式官方放話風格。若稍微熟悉半導體行業的人就知道，半導體業者形容產能通常是用一座廠「月產能」，而非幾條線，鴻海不太可能用這種說法去說服印度政府。而以半導體重資產的投資特性來看，鴻海初期也不太可能「百花齊放」式在印度各地設立半導體廠。

針對印度半導體布局，鴻海先前指出，仍致力於持續投資印度市場，並看到該國成功建立活躍的半導體製造生態系統，這需要花上許多時間。鴻海於2006年首次進入印度，「現在我們仍然在這裡，並期待與印度新興的半導體行業一起成長。」

鴻海表示，在印度從頭開始建設晶圓廠是一項挑戰，但鴻海致力在印度投資，同時大力支持政府的印度製造雄心，並建立多元的合作夥伴，以滿足利益關係人需求。

印度 鴻海 投資

上一則

疫情前後 物流人力需求反差大

下一則

股市過度自滿 下半年恐跌5%

延伸閱讀

快看世界／印度番茄價格瘋漲 網借爆笑迷因苦中作樂

快看世界／印度番茄價格瘋漲 網借爆笑迷因苦中作樂
克服卡脖子 華為或改用國產晶片 在年內重推5G手機

克服卡脖子 華為或改用國產晶片 在年內重推5G手機
華為擬改用中國晶片 2024年初重推5G手機

華為擬改用中國晶片 2024年初重推5G手機
繼年底退出台灣後 迪士尼再傳擬出售印度事業

繼年底退出台灣後 迪士尼再傳擬出售印度事業

熱門新聞

高盛集團預估，印度的經濟實力到2075年不只將超越日本與德國，甚至將取代美國，成為全球第二大經濟體。（路透）

美國將落到全球第3大經濟體？高盛稱「這時候」見分曉

2023-07-10 07:41
股市觀察家提醒投資人，在估值已屬牽強且利率持續走高的情況下，美股可能面臨走勢坎坷的下半年，宜慎防1987下半年崩盤慘況重演。圖／美聯社

美股下半年走勢恐像1987？巴隆：慎防黑色星期一重現

2023-07-08 12:46
總部在新加坡的中資電子商務平台Shein，迅速崛起，風靡美國，計畫挑戰電子商務巨頭亞馬遜。(路透)

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

2023-07-10 00:07
兩大富豪查克柏格（左）與馬斯克（右）的「鐵籠格鬥」尚未登場，但一場虛擬格鬥已在推特與Threads之間展開。（美聯社）

馬斯克vs.查克柏格虛擬格鬥開打 Threads氣勢逼人贏首回合

2023-07-07 07:31
美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年。（路透）

美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

2023-07-08 19:14
長期看好美股的Fundstrat全球顧問公司研究主管湯姆李說，AI進步和Fed成功遏制通膨，將帶領美股下半年創造新的牛市。 （路透）

料中美股上半年大漲 這位華爾街大多頭怎麼看下半年？

2023-07-09 18:01

超人氣

更多 >
台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了
約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元

約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元
台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了
專家傳授五招 助你機上睡好覺

專家傳授五招 助你機上睡好覺
世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群