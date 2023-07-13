鴻海印度布局 傳設立4、5條晶片產線

鴻海 集團與印度 Vedanta集團分道揚鑣後，表明將持續尋找印度合作夥伴，共同投入當地半導體市場。印度經濟時報引述消息人士報導，鴻海集團已向印度政府表示，希望在印度設立四到五條晶片產線，且設廠案有可能在45至60天內向政府遞交他們的最終申請。

鴻海集團11日在另一份聲明表示，將依據印度半導體計畫，重新遞件申請在印度的半導體計畫，並尋找最佳合作夥伴。該公司10日晚間已正式宣布終止與印度Vedanta集團合作建立半導體事業的關係。

印度經濟時報最新報導指出，一位高層官員表示，鴻海已向印度電子及資訊科技部告知，有關與技術合作夥伴簽訂至少兩份瞭解備忘錄（MoU）的細節。

印度官員表示：「我們已要求他們簽署最終協議，並且告訴我們有關擬議中技術、協議本質、涉及的人員等細節。」這位官員說，這家技術合作夥伴可能會持有新合作夥伴中的一些股權。

官員表示：「由於鴻海了解程序，他們應該能夠在45天至60天內遞交他們的最終申請並宣告。」

報導引述消息人士說法，鴻海已向印度政府表示，該公司希望在印度設立四到五條晶片產線。鴻海至少會有其中一條產線設在古吉拉特邦（Gujarat），但也會研議在其他地點設立產線的可能性。

對此，熟知印度當地產業生態的業界人士表示，這是典型印度式官方放話風格。若稍微熟悉半導體行業的人就知道，半導體業者形容產能通常是用一座廠「月產能」，而非幾條線，鴻海不太可能用這種說法去說服印度政府。而以半導體重資產的投資 特性來看，鴻海初期也不太可能「百花齊放」式在印度各地設立半導體廠。

針對印度半導體布局，鴻海先前指出，仍致力於持續投資印度市場，並看到該國成功建立活躍的半導體製造生態系統，這需要花上許多時間。鴻海於2006年首次進入印度，「現在我們仍然在這裡，並期待與印度新興的半導體行業一起成長。」

鴻海表示，在印度從頭開始建設晶圓廠是一項挑戰，但鴻海致力在印度投資，同時大力支持政府的印度製造雄心，並建立多元的合作夥伴，以滿足利益關係人需求。