日媒：台積電日本熊本二廠 傳明年動工 2026年底前投產

《日刊工業新聞》報導，台積電正規劃在日本熊本興建第二座晶圓廠，預計明年4月動工。（路透）

《日刊工業新聞》報導，台積電 正規劃在日本 熊本興建第二座晶圓廠，預計明年4月動工，目標2026年底前投產，初期以12奈米等成熟製程切入。

對於相關報導，台積電11日表示，目前處於法說會前緘默期，無法評論。市場盛傳台積電將在日本蓋第二座晶圓廠多時，如今日媒明確披露台積電日本二廠動土、量產與製程規劃，再度引爆話題，預料也將成為台積電下周四（20日）法說會上，法人關注的焦點。

台積電近期仍面臨半導體庫存調整壓力，10日公布6月合併營收為新台幣1564.04億元（約49.8億美元），月減11.4%，也比去年同期衰退11.1%；第2季合併營收新台幣4808.41億元（約153.2億美元），下探六季來低檔，季減5.5%。不過，台積電11日股價並未受6月營收雙降影響，終場漲逾2%、收新台幣577元。

台積電目前正在日本熊本興建旗下位於日本的第一座工廠，在日本官方大力支持下，台積電熊本新廠資本支從原訂約70億美元拉升至86億美元，月產能也較最初目標4.5萬片提升為5.5萬片12吋晶圓。台積電規劃，熊本新廠預定2023年9月完工、2024年4月投產並自同年12月起出貨。

台積電持有熊本新廠多數股權，並和客戶與日本官方合資，包含索尼半導體解決方案公司及電裝株式會社分別投資 該廠所屬的子公司JASM。該廠將生產包含22／28奈米製程，以及12／16奈米。

《日刊工業新聞》2月曾報導，台積電考慮在熊本建立旗下日本二廠，總投資估超過1兆日圓（74億美元），該媒體進一步披露，台積電日本二座仍將落腳熊本，預計明年4月動工，目標2026年底前投產。不過，不像先前傳出台積電日本二廠會導入先進製程，《日刊工業新聞》預期該廠初期仍會以12奈米等成熟製程切入。

台積電董事長劉德音先前在股東會回應日本二廠建設計畫時曾表示，很多客戶覺得台積電在日本的產能仍不夠，將朝成熟特殊製程方向評估，目前沒有導入先進製程計畫；區域方面希望鄰近正在建設的熊本廠，至於政府補助也還在和日本官方討論。

日本官方近期仍積極爭取台積電未來在日本擴建新廠時，導入極紫外光微影設備（EUV），發展先進製程技術。業界認為，若後續日本官方加大補助力道且客戶需求進一步增強，台積電最快會在熊本廠2024年投產後，進一步評估後續先進製程投資的可能性。