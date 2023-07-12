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中國用電量飆高 帶旺概念股

記者林宸誼／綜合報導
在聖嬰現象的影響下，今夏中國北方多地氣溫突破歷史極值，帶動電網用電負荷進一步增長。（新華社）
在聖嬰現象的影響下，今夏中國北方多地氣溫突破歷史極值，帶動電網用電負荷進一步增長。（新華社）

在聖嬰現象的影響下，今夏中國北方多地氣溫突破歷史極值，帶動電網用電負荷進一步增長。部分省已明確2023年夏季將會出現電力缺口，需要關注對企業生產帶來的影響。

機構認為，面對今年大幅增長的用電需求，火力發電仍將擔當重任，在政策不斷完善，電力類股將迎來價值重估。

中國證券報報導，在用電負荷方面，中國電力企業聯合會（中電聯）統計與數據中心主任王益烜預計，在正常氣候情況下，2023年全中國最高用電負荷將達13.7億千瓦左右，比2022年增加8000萬千瓦左右。若出現長時段大範圍極端天氣，則全中國最高用電負荷可能比2022年增加1億千瓦左右。

中電聯預計，今年中國全社會用電量將達到9.15兆千瓦時，全年增速在6%左右。進入夏季，華東、華中、南方等部分區域在用電高峰時段可能會存在電力缺口，預計中國存在2000萬至3000萬千瓦的電力缺口。

面對今年大幅增長的用電需求，火力發電仍將擔當重任。從裝機量看，截至5月底，發電裝機容量為26.7億千瓦，其中火電裝機容量為13.5億千瓦，占比為50.55%。從發電量看，2022年中國火力發電5.8兆千瓦時，占全社會用電量的67.77%。

國海證券認為，火力發電在整個電力系統的「壓艙石」作用愈來愈明顯，短期火力發電發電量將繼續提升，中長期容量電價等電價層面的持續改革將引導火力發電盈利模式變化，帶來價值重估。該機構建議關注盈利將改善的火力發電標的，如華能國際、寶新能源、粵電力A、中國電力、華潤電力、上海電力、大唐發電、華電國際、國電電力、申能股份。

國泰君安表示，極端天氣加大了迎峰度夏電力保供壓力，新型電力系統建設迫切程度提升。以市場化手段配置調峰調頻資源，電源側火電靈活性改造與儲能需求釋放，輸配側特高壓建設將提速。

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