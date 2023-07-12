吉利聯手雷諾 合資77億美元 攻混合動力系統

中國吉利汽車在國際市場又有大動作。路透報導，吉利汽車11日在港交所公告稱，與雷諾汽車簽署協議，有條件同意成立合資公司來從事動力總成業務，合資公司將投資 至多77.1億美元，以開發汽油發動機和汽車混合動力技術。

綜合每日經濟新聞、界面新聞報導，吉利與雷諾合資的新公司將由雙方集團共同領導，董事會成員雙方將各占50%，共同制定和執行合資公司的發展策略。

據港交所公告顯示，吉利汽車控股公司全資子公司Aurobay Holding、吉利控股全資子公司GHPT Limited及雷諾公司分別持有合資公司的33%、17%及50%的股份，吉利旗下的極光灣科技及吉利長興將成為新公司的子公司。

吉利聲明指出，新公司總部預計將在英國成立，在其營運初期，將透過吉利在杭州灣及雷諾集團在馬德里的營運中心來確保業務的連續性。吉利將與雷諾集團把相關知識產權轉入各自的營運中心，讓新公司能完全自主開發未來動力總成技術。

據悉，在符合相關法規下，吉利與雷諾集團將與新公司進行長期合作，採購包括乘用車發動機和變速箱等產品，包括燃油動力和混合動力，同時新公司將為雷諾輕型商用車提供混合動力電池開發業務。而該合資公司的產品可涵蓋全球八成的燃油動力和混合動力汽車市場的應用需求。未來正式營運之後，該公司將為多個品牌提供服務，包括雷諾、吉利、Volvo、三菱等。

對此，吉利控股集團董事長李書福表示，吉利將充分發揮技術研發、工程製造及多品牌合作發展的經驗，為合作創造最大化價值。雷諾汽車執行長梅奧則稱，面對當今汽車產業的挑戰，沒有人可靠自身擁有所有的解決方法。他認為，「全球交通運輸產業脫碳領域的競爭日趨激烈，我們需要立即採取行動，積極應對變化。很高興與吉利達成新合作，共同迎接挑戰」。