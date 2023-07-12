我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos創辦人荷姆斯 有望提早2年出獄

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

吉利聯手雷諾 合資77億美元 攻混合動力系統

記者謝守真／綜合報導

中國吉利汽車在國際市場又有大動作。路透報導，吉利汽車11日在港交所公告稱，與雷諾汽車簽署協議，有條件同意成立合資公司來從事動力總成業務，合資公司將投資至多77.1億美元，以開發汽油發動機和汽車混合動力技術。

綜合每日經濟新聞、界面新聞報導，吉利與雷諾合資的新公司將由雙方集團共同領導，董事會成員雙方將各占50%，共同制定和執行合資公司的發展策略。

據港交所公告顯示，吉利汽車控股公司全資子公司Aurobay Holding、吉利控股全資子公司GHPT Limited及雷諾公司分別持有合資公司的33%、17%及50%的股份，吉利旗下的極光灣科技及吉利長興將成為新公司的子公司。

吉利聲明指出，新公司總部預計將在英國成立，在其營運初期，將透過吉利在杭州灣及雷諾集團在馬德里的營運中心來確保業務的連續性。吉利將與雷諾集團把相關知識產權轉入各自的營運中心，讓新公司能完全自主開發未來動力總成技術。

據悉，在符合相關法規下，吉利與雷諾集團將與新公司進行長期合作，採購包括乘用車發動機和變速箱等產品，包括燃油動力和混合動力，同時新公司將為雷諾輕型商用車提供混合動力電池開發業務。而該合資公司的產品可涵蓋全球八成的燃油動力和混合動力汽車市場的應用需求。未來正式營運之後，該公司將為多個品牌提供服務，包括雷諾、吉利、Volvo、三菱等。

對此，吉利控股集團董事長李書福表示，吉利將充分發揮技術研發、工程製造及多品牌合作發展的經驗，為合作創造最大化價值。雷諾汽車執行長梅奧則稱，面對當今汽車產業的挑戰，沒有人可靠自身擁有所有的解決方法。他認為，「全球交通運輸產業脫碳領域的競爭日趨激烈，我們需要立即採取行動，積極應對變化。很高興與吉利達成新合作，共同迎接挑戰」。

投資

上一則

穩匯率逐步加碼 人民幣反彈到半個月高點

下一則

中國用電量飆高 帶旺概念股

延伸閱讀

張敬軒演唱會 嗨翻國慶長週末

張敬軒演唱會 嗨翻國慶長週末

墨國女市議員 藏古柯鹼入美遭逮

墨國女市議員 藏古柯鹼入美遭逮
內華達取消追訴期 9女告「天才老爹」比爾寇斯比性侵

內華達取消追訴期 9女告「天才老爹」比爾寇斯比性侵
牛奶放冰箱門邊錯誤 專家指出「最佳位置」

牛奶放冰箱門邊錯誤 專家指出「最佳位置」

熱門新聞

高盛集團預估，印度的經濟實力到2075年不只將超越日本與德國，甚至將取代美國，成為全球第二大經濟體。（路透）

美國將落到全球第3大經濟體？高盛稱「這時候」見分曉

2023-07-10 07:41
股市觀察家提醒投資人，在估值已屬牽強且利率持續走高的情況下，美股可能面臨走勢坎坷的下半年，宜慎防1987下半年崩盤慘況重演。圖／美聯社

美股下半年走勢恐像1987？巴隆：慎防黑色星期一重現

2023-07-08 12:46
黑石集團（Blackstone）共同創辦人兼執行長蘇世民（Steve Schwarzman）。（路透）

這些公司沒多大…CEO薪酬破1億美元 比蘋果庫克還多

2023-07-05 15:55
總部在新加坡的中資電子商務平台Shein，迅速崛起，風靡美國，計畫挑戰電子商務巨頭亞馬遜。(路透)

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

2023-07-10 00:07
兩大富豪查克柏格（左）與馬斯克（右）的「鐵籠格鬥」尚未登場，但一場虛擬格鬥已在推特與Threads之間展開。（美聯社）

馬斯克vs.查克柏格虛擬格鬥開打 Threads氣勢逼人贏首回合

2023-07-07 07:31
美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年。（路透）

美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

2023-07-08 19:14

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記