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台積6月營收減11% 仍寫同期次高

記者尹慧中／綜合報導

台積電10日公布6月合併營收為1564.04億元台幣(約50億美元)，月減11.4%，仍為同期次高，年減11.1%；第2季合併營收4808.41億元台幣，下探六季來低檔，季減5.5%，並較去年同期下滑近一成。台積電並未提供第2季新台幣營收財測，法人評估換算美元計價營收應可順利達陣。

業界原本預期，AI熱潮席捲全球，應可對台積電6月業績有所貢獻，惟公司公布實際表現仍低於5月，引發市場對台積電「短期AI題材續航力不足」的疑慮。

業界分析，AI屬於台積電歸類在高速運算（HPC）應用當中的項目，營收占比僅個位數百分比，現階段台積電高速運算成長動能仍以伺服器市場為最大宗，估計最快要到2024年，高階AI相關應用才能進一步量化計算營收貢獻。

台積電上半年合併營收為9,894.74億元台幣，受客戶庫存調整影響，今年前四月累計合併營收轉為年衰退後，上半年業績仍較去年同期減少3.5%。

台積電預定20日舉辦線上法說會，公布第2季財報與第3季展望，法人聚焦經營團隊釋出的半導體景氣看法、資本支出動態、海內外布局、先進製程進展等四大重點。

台積電先前並未提供新台幣計價的第2季財測，僅釋出以新台幣30.4元兌1美元計算的美元計價營收財測，估單季合併營收約152億美元至160億美元，以中間值156億美元計算，營收季減約6.7%。

法人以台積電先前提供的新台幣對美元匯率推算，第2季新台幣合併營收介於4,620億元至4,864億元，若以此前提來看，台積電實際結算第2季合併營收4,808.41億元，落在預期區間內。

展望後市，法人預期，台積電第2季營運落底後，隨著蘋果新機備貨啟動與3奈米放量，下半年營運動能可望轉強，推估第3季美元計價營收將重返170億美元之上，季增率可望超過11%，甚至上看21%，但僅蘋果拉貨動能最強，其餘應用仍在庫存調整或僅急短單階段，預期第3季營收仍將低於去年同期。

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