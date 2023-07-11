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中國造車新勢力 奇點汽車申請破產審查

記者葉文義／綜合報導
安徽奇點汽車燒光人民幣170億元。(取材自微博)
安徽奇點汽車燒光人民幣170億元。(取材自微博)

中國造車新勢力又有一家倒閉，創業九年後沒有生產一輛車，燒光人民幣170億元（約23.5億美元）資金後，安徽奇點汽車現在被一眾債權人申請破產審查，媒體並點名威馬汽車、天際汽車及愛馳汽車都有財務上的問題，造車新勢力持續汰弱留強。

澎湃新聞報導，中國全國企業破產重整案件信息網顯示，安徽奇點智慧新能源汽車新增一則「破產審查」資訊，申請人為鐘文明等十人，被申請人為安徽奇點汽車，經辦法院為安徽省銅陵市中級人民法院。

奇點汽車註冊成立於2014年，同年誕生的新能源造車企業還有蔚來、理想、小鵬等，奇點汽車與中國國內造車新勢力三巨頭站在了同一起跑線上，創業九年來，奇點最初被安徽銅陵、湖南株洲、江蘇蘇州等地方政府投資，還是老東家360周鴻禕投資的第一家造車新勢力，前前後後公開的募資一共人民幣170億元。

奇點汽車生產基地規畫了三個，城市展廳也一度熱熱鬧鬧，甚至跨界搞起商用車、兩輪電動車。

但奇點的汽車，卻從來沒有量產交付過一輛。也就是說，儘管和「蔚小理」同一時期創辦，但直至進入破產的這一天，奇點還是一個「造車練習生」。

今年以來，二線造車新勢力紛紛傳出停產、欠薪或關店消息。

今年3月，有媒體報導稱，位於海南省海口市的威馬汽車4S店全部關門，由於找不到售後服務，沒有配件，2000位車主面臨保養維修問題。

今年3月，上海青浦區消保委曾在其官方微信公眾號上發布資訊稱，威馬汽車經營異常，消費者謹慎購買。威馬汽車資金吃緊的消息也頻出，員工降薪、停產等負面傳聞也多次登上熱搜。3月7日，威馬汽車曾公開表示，正在全力開展復工復產。距離宣布全力開展復工復產僅三個月，威馬汽車又傳6月再次停薪。

威馬汽車並不是今年唯一一家遭遇運營危機的新勢力車企。第一財經3月披露天際汽車停工停產，員工將按最低工資標準發放生活費；愛馳汽車則已經連續兩月延遲發放工資；雷丁汽車已申請破產。

澎湃新聞報導，截至2022年底，註冊在案的中國汽車品牌有391家，而年銷超過1萬輛的只有37家，行業普遍認為，最終活下來的品牌會壓縮到20-30家。

有分析指出，中國汽車行業洗牌加速，目前中國汽車市場現存148個汽車品牌，其中中國品牌114個，外資品牌34個，其中20%的企業掌握著超過90%的市佔。

破產 投資 復工

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