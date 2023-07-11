中國救房市 延長建商貸款償還期

中國官方救房市再出招，擴大房產政策期限範圍，將支持資金短缺的地產開發商及狀況慘澹的房地產 業，政策包括允許貸款 償還期限延長一年至2024年底。

第一財經報導，中國人民銀行、國家金融監管局發出「關於延長金融支持房地產市場平穩健康發展有關政策期限的通知」，對去年11月發布的「金融16條」中，關於房企存量融資 展期等部分政策延期，統一延長至明年年底。而其他不涉及適用期限的政策將長期有效，來引導金融機構繼續對房地產企業存量融資的展期，加強保交樓金融的支持。

通知指出，對房地產企業開發貸款、信託貸款等存量融資明年年底前到期，可允許超過原規定多延一年。而在明年底前向專項借款支持項目發放的配套融資，在貸款期限內不下調風險分類。另，對於新發放的配套融資形成不良融資，相關機構及人員已盡職的可予免責。

證券時報分析，通知的推出將「緩解中國房地產開發企業的資金壓力，減少金融機構對房企貸款的風險擔憂」，並且能「進一步改善金融機構支持房地產市場平穩健康發展的政策環境」。有業內人士認為，「這是『重磅利好』，房地產企業開發貸款、信託貸款等存量融資以及向專項借款支持項目發放的配套融資，事關開發商的『生死』」。他認為，該政策延期，對於開發商來是雪中送炭。

彭博報導，中國近兩年來的房地產危機正逐漸扼殺這個全球第二大經濟體的復甦，其房屋銷售在今年稍早時短暫反彈後又於6月恢復下行。近期，具有政府背景的開發商遠洋集團的債券因對其債務負擔的擔憂而暴跌。