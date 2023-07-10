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台廠首例 正新打入比亞迪輪胎鏈

記者邱馨儀／綜合報導
正新證實，已經打入比亞迪原廠車胎供應鏈。（新華社）
正新證實，已經打入比亞迪原廠車胎供應鏈。（新華社）

輪胎業又有重大合作案，供應鏈傳出，台灣正新橡膠正式打入全球最大電動車廠比亞迪（BYD）落地胎（原廠胎）供應鏈。正新9日證實此事，並透露旗下電動車胎事業正與多家國際大廠洽商合作。

正新近期打入BMW落地胎供應鏈後，又拿下比亞迪電動車原廠車胎供應商資格，是台廠首例。業界指出，隨著比亞迪全球銷售量持續攀升，正新營運量能也將隨之攀高。

正新9日證實指出，該公司確實已經開始供應比亞迪的電動車落地胎，除了比亞迪之外，正新也持續切入其他國際大車廠的電動車車胎供應鏈，近期「也有相當多的接洽」。這等同預告，正新將持續納入國際大廠的電動車胎訂單。

據了解，正新之所以持續成為各大國際大廠「落地胎」（原廠胎）供應商，包括在品質、設計上都有突出表現。以設計為例，正新的電動車車胎設計花紋也獲德國紅點的肯定。

除了BMW與比亞迪外，正新開發的電動車車胎成果豐碩，稍早也針對特斯拉Model 3、Model Y開發車胎，搶售後維修服務市場（AM），隨著特斯拉的銷售成長，正新在電動車車胎的發展也可望進一步擴大。

正新在3月時宣布正新MAXXIS輪胎將供應BMW 1系列的落地胎，這是正新首次成為豪華車品牌的落地胎供應廠，正新輪胎的品質與競爭力受到各方矚目。

根據業內人士透露，正新已是許多國際車廠的OEM供應廠，正新不只供應BMW的1系列車款原廠輪胎，目前正在爭取電動車款的合作。此前，中國大陸的小鵬電動車，使用的也是正新的輪胎。由於中國大陸的新能源車快速發展，正新持續洽商合作的汽車品牌相當多，預期可望為正新帶來可觀的新訂單。

正新指出，電動車是當前產業大趨勢，但電動車的車重較重，輪胎的磨耗較傳統燃油車高，又因電動車更講究續航力，一般輪胎無法滿足電動車的需求。因此，正新因應電動車的特性，開發節能、耐磨耗、壽命長的輪胎，從二輪到四輪，預期電動車胎將成為正新下一階段營收成長重要動能。

除了汽車、電動車胎外，BMW的重機與首款電動機車也都是使用正新輪胎，BMW第一台電動機車就是用MAXXIS的輪胎。目前，正新所開發的電動車輪胎，包括電動輔助自行車、電動機車、電動汽車用的各種輪胎，台灣主要的電動機車廠使用的就是正新的輪胎。

電動車 供應鏈 特斯拉

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