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深圳房市景氣冷 地標級建案流標

記者黃雅慧／綜合報導
世茂深港國際中心法拍流標，圖為該建案蓋到一半就被司法查封。（取材自微博）
世茂深港國際中心法拍流標，圖為該建案蓋到一半就被司法查封。（取材自微博）

在廣東深圳曾經被規畫為「中國第一高樓」的世茂深港國際中心法拍流標，世茂集團因為負債被迫法拍還錢，法拍案雖引起關注，但叫好不叫座，起標價130億元（人民幣，下同，約18億美元）相當市價八折仍流標，顯示中國房地產景氣仍未落底。

京東拍賣顯示，ST世茂旗下的深圳世茂名下的深圳世茂深港國際中心，起拍價130.4億元，評估價約163億元，被形容為「七年以來司法拍賣最大估值的資產」。在競拍開始24小時內，吸引近3萬人圍觀，不過只有圍觀人數增長，並無人報名，因而流標。

上海世茂集團是中國知名建商，但跟恒大集團一樣因為擴張太快導致債務危機，世茂自2021年下半年開啓售賣資產，多個項目合計報價超過770億元。包括香港維港匯項目股權、廣州亞運城所持股權、上海黃浦路229號地塊、上海世茂佘山洲際酒店、北京分鐘寺地塊、倫敦金融城寫字樓項目等等，回籠資金已超過百億元。

據了解，該法拍項目原本是世茂在2017年底以239.4億元從政府手中搶標到手，是深圳土拍史上總價第二高土地。世茂集團對該項目極度重視，宣稱要將其打造成700多公尺的「中國第一高樓」，這也讓世茂在深圳瞬間打開知名度，但後來因諸多因素降為600公尺。

而讓該項目進入法拍的「稻草」在於信託問題。世茂在2020年通過中信信託以深圳深港國際中心項目為底層資產發行信託產品計畫，募集規模87億元；但在2022年2月，其中57億項目資金遇到兌付困難，世茂深港國際中心隨之停工，世茂債務危機爆發。截至目前，除16套房源「已備案」、九套房源「期房待售」外，其餘房源均被「司法查封」。

券商中國報導，易居研究院研究總監嚴躍進分析，房企因債務危機繼續出售重磅資產，但這些優質資產體量大，一般房企難消化，加上很多土地受制城市規畫影響，對接盤方審核較嚴格。

嚴躍進認為，世茂項目也是房企和信託機構合作出現糾紛的一個案例。從今年很多房企債務問題看，都有非常明顯的信託方面的問題，此類事件將對城市形象與開發造成衝擊。

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