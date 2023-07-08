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上海特斯拉傳將裁員超過50% 涉及數百人

記者林宸誼／綜合報導
美國電動車龍頭特斯拉傳出，正裁減部分上海超級工廠的電池裝配線上工人，預計裁員會超過50%。（路透）
美國電動車龍頭特斯拉傳出，正裁減部分上海超級工廠的電池裝配線上工人，預計裁員會超過50%。（路透）

美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）傳出，正裁減部分上海超級工廠的電池裝配線上工人，預計裁員會超過50%，涉及人員約數百人，並已經在本周初開始通知電池組裝線員工，整車製造相關職位並未被波及。

彭博報導，知情人士指出，公司目前正設計和建造一些自動化設備，藉以取代電池生產線上人手。「有些人可以選擇轉移到另一個生產線，例如沖壓、噴漆或總裝生產線。」

特斯拉上海工廠擁有約2萬名員工，該工廠每年生產約100輛電動汽車，是這家美國公司全球產量一半以上的來源。

雖然特斯拉使用LG新能源和寧德時代生產的電池，但需要先內置於電池模塊和電池組中，然後再安裝到車輛中。該過程大部分是在特斯拉的電池生產線完成的。

實際上今年6月，特斯拉CEO馬斯克就發郵件給公司高管，宣布暫停全球招聘，並且裁員10%。

去年特斯拉在中國銷售 43萬9770 輛新車，激增 37.1%。儘管今年成長腳步放緩，但第一季仍然較一年前增長 21%至22.93萬輛。上半年，特斯拉中國含出口批發銷量為46.4萬輛，貢獻全球88.9萬輛銷量一半以上。

內部人士表示：「之前特斯拉上海的組裝電池還能供應國外，但現在出口渠道被美國那頭堵死，訂單被砍，自然電池工廠裁員。」

另據微信公眾號「十方智行」指出，特斯拉開始對電池組裝相關員工動刀，電池組裝一期員工裁撤過半。內部員工透露，特斯拉此次給的裁員補償一般為 「N+3」，也有人提到 「N+2」或 「N+1+1」（即工作年限的月份數+1倍月薪，再加人民幣1萬元）。

特斯拉 裁員 微信

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